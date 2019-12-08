5G競標在即 分析師：2小業者策略牽動標金高低

5G競標專題（中央社記者吳柏緯台北8日電）5G頻譜競標10日即將登場，NCC為使競標速戰速決，在過程中導入加速制度，產業分析師觀察，5G標金不至於如4G首波釋照時超過千億，但500億以上恐怕跑不掉，備妥銀彈的亞太電信與台灣之星的競標策略也會牽動5G標金高低。

台灣即將正式邁入5G世代，12月10日起跑的5G第一波競標，釋出3.5GHz、28GHz與1.8GHz三頻段，總計2790MHz頻寬，其中發展成熟、建設完備的3.5GHz頻段是兵家必爭之地。

2013年4G首波頻譜經過40天、393回合的競價，最後總標金高於NCC公告底價359億元的2.3倍，達到1186.5億元，創下天價紀錄。外界也關注，10日登場的5G首波頻譜最終總標金，是否會再破紀錄。

熟悉電信產業的台灣經濟研究院產業分析師郭明洲接受中央社採訪時指出，由於3.5GHz只釋出270MHz頻寬，站在電信業者的立場，若要較具規模、提供完整的服務，大概都要標滿100MHz，因此中華電信、台灣大哥大與遠傳電信等3家規模較大的業者，競標策略一定都會朝這個方向，然而僧多粥少，可以預見，這個頻段的競標狀況將會牽動整體標金的多寡。

除了3大業者的態度與未來規劃，將會牽動標金的走勢，另一個更關鍵的因素，在於2家小規模業者的態度。

郭明洲表示，雖然國家通訊傳播委員會（NCC）在這次的競標中設計了新的規則，先提需求、後標位置，藉此加快競標速度、同時避免標金過高，但即便如此，亞太電信跟台灣之星，在比較口袋深度的競標中仍然相對吃虧，因此往高頻段的28GHz競標，未來再與3大業者採取共頻、共網的方式合作，或許是可行的策略。

鴻海日前匯回70億元認購旗下的亞太電信私募，亞太電信百億銀彈到位外，台灣之星也宣布，與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，競標金91億元入袋，都宣示勢在必得的決心。

郭明洲分析，亞太電信跟台灣之星若是鐵了心，這次一定要把3.5GHz標下來，將會牽動整體標金上揚，而且不只這兩家業者付出的成本提高，也衝擊中華電信、台灣大哥大與遠傳電信的布局與策略。

這次5G競標的底標為300億元，NCC原本估計標金收入可達400億元，日前再度上調至440億。郭明洲坦言，這樣的金額確實比較保守，不管亞太電信跟台灣之星有沒有出手競標3.5GHz，最後的標金都一定會超過440億。他預估，5G首波競標的總標金，「500億以上應該是跑不掉」。

根據NCC規劃，5G將於明年1月完成釋照，電信業者都喊出力拚明年下半年商轉，郭明洲觀察國外的釋照經驗，從正式商轉到民眾覺得「有感」，還需要半年到一年的時間。

郭明洲以韓國5G建設為例說明，雖然韓國的5G在今年初開始商轉，然而初期由於基地台覆蓋率不足，造成網速不如預期使得使用者怨聲載道。但經過約半年的努力，隨著基地台覆蓋率上升，直到今年下半年民眾才會慢慢地感受到4G與5G的差異，進而養成使用習慣。

郭明洲推估，台灣5G用戶的大幅成長期，應該落在2021年的上半年。

根據NCC的規畫，這次5G競標為「數量競價」，每日10回合，每回合20分鐘。參與競價的業者提出需要的頻寬，當每回合參與競價的業者提出的需求頻寬總和大於或等於釋出的頻寬時，將進入下一回合競價，NCC同時將標金調升為前一回合的1.03倍，直到連續兩回合沒有人提出需求頻寬。

NCC綜合規劃處科長閻立泰說明，今年5G競標將在第51回合與第101回合，也就是開始競標後的第6天與第11天，導入加速制度，確保競標時程不至於拖太久。他說明，從第51回合開始，每回合能夠提出的需求頻寬不能超過前一天提出需求的最高上限。

例如有一家業者在41至50回合，即第5天時，提出的需求為3塊3.5GHz頻段，那麼從第51回合即第6天開始，該業者競標3.5GHz頻段時，需求最多只能提出3塊，不能再增加。

閻立泰表示，這樣可避免業者觀望而不積極競標，必須「快、狠、準」，否則就會受到限制。（編輯：林孟汝/趙蔚蘭）1081208