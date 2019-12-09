和潤掛牌漲逾80% 中籤者每張現賺4.7萬元

和泰汽車旗下租賃公司和潤企業9日掛牌上市，在台灣證券交易所舉行上市掛牌典禮，右4為和潤企業董事長田天明、右3為台灣證券交易所董事長許璋瑤。中央社記者潘智義攝 108年12月9日

（中央社記者潘智義台北9日電）和泰汽車旗下租賃公司和潤企業今天掛牌上市，上市新股承銷價新台幣53元，若以盤中高點100元計算，參加公開承銷新股抽籤中籤投資人每張現賺4萬7千元。

和潤盤中來到100元，大漲88.67%。參加初次上市公開承銷新股抽籤中籤投資人已拿到股票，若要賣出，今天即可交易。

和潤企業董事長田天明今天在台灣證券交易所舉行的上市典禮表示，台灣消費者購買汽車新車採用分期及租賃方式占50%，其餘50%使用現金交易；但歐美分期及租賃市場占70%至80%，使用現金比例相對不高，所以台灣分期及租賃市場仍有很大的開發空間。

田天明指出，不但產品線已從車輛為主的市場逐步擴大到其他產品，營運區域也要從台灣擴大到中國大陸、東南亞市場。

受惠母公司和泰汽車新車銷售持續暢旺，加上台灣及中國市場分期及租賃整體業務持續成長，帶動營收穩定成長。和潤企業統計，今年前3季稅後淨利達18.15億元，較去年同期成長32%。

和潤企業指出，主要核心業務來自於汽車分期付款，15年來穩居全台汽車分期付款市場，汽車金融業務領先地位，也專注於醫療、工具機、營建機具、大型商用車輛及機車等5大產業，持續深耕產品通路，積極爭取優質客戶承作，同時維繫既有客戶，擴大業務規模。

台北市租賃商業同業公會統計，台灣租賃業分期與租賃契約總金額於2018年達4108億元，較2017年成長近17%，顯示租賃與分期產業已成為傳統金融機構外重要的資金來源。

另外，近年來國內汽車購置採用分期或以租代購風氣日盛，透過汽車分期購車比例超過40%，租賃取得車輛的比率達10%，但相對於國外先進國家分期租賃比例高達70%至80%，仍有相當成長空間。

和潤企業說，近3年來不論是在新車分期、中古車分期、機車分期及設備租賃與分期都有成長。（編輯：張均懋）1081209