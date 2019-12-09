電信業跨界結盟 拚多元營收

（中央社記者江明晏台北9日電）電信產業積極跨界結盟，拚多元營收，遠傳電信今天宣布，「行動代收」服務即日起打破藩籬，不限遠傳用戶，都可在遠傳代收服務中直接付費；台灣之星也宣布推出超商洗衣加值服務。

遠傳電信表示，遠傳是全台首推Google Play Store電信帳單代收、更是亞洲第一家提供Apple iTunes Store電信帳單代收服務，還是目前全台唯一一家提供Microsoft Store電信帳單代收的電信業者。

遠傳電信今天宣布推出「行動代收」新服務，「行動代收」服務不限遠傳用戶，只要有手機門號，就可利用該門號在遠傳推出的代收服務中直接付費。

遠傳電信帳單代收項目多元，服務推出至今累積超過250萬代收用戶，每月交易次數更已突破300萬筆，代收金額及人次已連續多年呈現雙位數成長，除代收紀錄不斷創新高，合作夥伴更遍布各領域，代收方式從一次性收費到目前最夯的訂閱式服務及分期收費，內容從娛樂遊戲到民生必需的停車費代收，場域更從線上數位服務延伸到線下錢包實體通路的掃碼付費，即日起更跳脫過往電信業者只能服務自己用戶的「電信帳單」代收服務限制，避免需與多家業者串接的困擾，創造雙贏的商業模式。

此外，根據經濟部統計處資料顯示，全球懶人經濟爆發性崛起，也帶動影音娛樂加值服務、美食外送平台、居家服務等相關產業營業額大幅成長25倍，台灣之星看準此波趨勢、搶攻懶人經濟，繼推出多元影音娛樂加值服務產品外，未來更擴大服務範圍、照顧用戶的食衣住行需求。

台灣之星今天宣布推出首波民生產業領域加值付務，將攜手全台便利超商洗衣品牌「潔衣家」合作，推出便利超商洗衣服務，免綁約，每月月租399元、任選4件衣物送洗。（編輯：趙蔚蘭）1081209