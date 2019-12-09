節能標竿34單位出爐 聯電智慧化管理年省上千萬

（中央社記者廖禹揚台北9日電）經濟部今天公開表揚34家節能標竿廠商、公民營機構及推動能源教育標竿學校，多家廠商導入智慧化能源管理，其中，聯華電子藉此每年節電逾1200萬度，節省能源成本達上千萬元。

經濟部能源局今天舉行節約能源表揚大會，今年獲表揚的34個單位節電效益共達每年4.07萬公秉油當量，相當減少14.6萬公噸二氧化碳排放量，等於375座大安森林公園年碳吸附量。

經濟部表示，今年獲獎企業共推動431項節能工程及相關措施，多數企業都導入智慧化能源管理，顯見智能化趨勢。其中，獲金獎肯定的聯華電子12A P1/P2廠透過導入智能冰水控制系統、製程冷卻水回水預冷、無塵室照明節能改善、外氣空調箱冰水回收節能等措施，年省電力達1223.2萬度，節省能源成本達2965萬元。

聯華電子12A廠約從3年前導入工業4.0作法，結合大數據分析開發人工智慧技術，近2年規劃將最新節能技術逐步導入其他台灣廠區。

經濟部政務次長曾文生致詞表示，節能的概念已經從過去的節約物質轉變為供需相符，也就是「在對的時間用電」，從這次獲獎案例中可以看到許多優秀作法，希望透過各界研發節能技術，將過去購買能源的花費轉化為GDP，並培育更多優秀人才，讓節能創新成為台灣未來經濟發展中的重要動能。

今年表揚標竿獎項包括節能標竿獎6座金獎及16座銀獎，推動能源教育標竿獎3座金獎及9座銀獎。獲頒節能標竿獎金獎的6家企業單位包括台灣化學纖維龍德分公司化三部龍德純對苯二甲酸廠、黑松中壢廠、聯華電子12A P1/P2廠、祥圃實業、彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院、新北市政府。（編輯：郭萍英）1081209