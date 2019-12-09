安碁資訊跨足泰國 啟用資安監控防護中心

（中央社記者吳家豪台北9日電）宏碁旗下小金雞安碁資訊11月底前往泰國，與合作夥伴Datapro Computer System（DCS）舉辦海外建置的第一個資安監控防護中心（SOC）啟用典禮，正式跨足泰國的資訊服務市場。

資安服務商安碁資訊今天表示，DCS邀請近30位主要大型客戶出席SOC服務說明會，在活動現場連線DCS SOC資訊監控中心，除了實際展示SOC事前預防、事中監看與事後處理的過程，也可以透過不同的管理介面，掌握資安警訊管理、資安弱點管理、資安事件監看與資安事故處理等功能。

安碁資訊總經理吳乙南說，安碁資訊初期先以泰國作為拓展國際業務的基石，將透過與DCS合作的經驗，希望可以在海外結盟更多的資安監控委外服務商（MSSP）合作夥伴，由當地資安業者蒐集建構自己國家的資安情報。

DCS成立於1986年12月，是泰國前5大的系統整合（SI）業者，一年營業額達1億美元（約新台幣30億元），擁有超過1000多家的企業客戶，主要包括金融、證券、保險、流通、製造等產業。（編輯：鄭雪文）1081209