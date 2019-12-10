東和越南廠表現不盡理想 侯傑騰盼明年好轉

東和鋼鐵董事長侯傑騰10日表示，盼望明年越南軋廠營運好轉。中央社記者潘羿菁攝 108年12月10日

（中央社記者潘羿菁苗栗10日電）東和鋼鐵越南廠重新投產後的首年成績不理想，董事長侯傑騰坦言，受到東南亞鋼價下挫影響，越南軋廠今年確實頗為辛苦，所幸現已逐漸感受鋼市回溫中，盼明年營運獲改善。

東和鋼鐵文化基金會今天舉行第六屆國際藝術家駐場創作成果發表會，選在苗栗廠邀請藝術家舉行鋼構創作，侯傑騰現身會場與藝術家交流時特別提到，東和鋼鐵在中國、越南與台灣都有生產工廠，不過苗栗廠是公司最大產區，也是台灣第一座生產A型鋼的工廠，選在這裡舉辦鋼構藝術活動，頗具意義。

他進一步說，27年前還是個大學生就被父親抓到苗栗廠實習，當時這裡還是一片黃土，如今苗栗廠變得很不一樣，蘊含藝術文化。

東和鋼鐵文化基金會董事長侯王怡文指出，今年邀請日本「人間國寶」中川衛與台灣藝術家黎志文進駐，兩位藝術家與苗栗廠長率領的工作團隊，相互搭配合作，創造出產業與藝術進行跨界交流。

談到本業營運，侯傑騰表示，鋼價受到國際景氣連動影響強烈，尤其今年東南亞受到負面衝擊大，反映在東和越南廠今年以來營運狀況不好，目前觀察全球鋼市有逐漸復甦跡象，期盼明年東和越南廠虧損幅度獲得改善，但明年度要轉盈餘，恐怕是有難度。

攤開東和鋼鐵財報，今年前3季稅後淨利為新台幣11.0億元，較去年同期成長39.4%，每股稅後純益（EPS）為1.10元，主要是上半年廢鋼成本下跌帶動利差空間出現，但是去年第4季重新投產的越南廠成績不盡理想，前3季大虧6.22億元，比去年同期虧損1.86億元，足見衰退幅度進一步擴大。

東和鋼鐵轉投資越南鋼鐵廠，2018年初曾因變壓器燒毀而停產，在當年第3季恢復量產。

目前東和鋼鐵主要營收來源為鋼筋與型鋼，占比各30%，鋼結構占比為9%，鋼筋多半內銷，型鋼則是內外銷各半。（編輯：林孟汝）1081210