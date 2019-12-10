馬稠後園區後期動土 蔡總統：創造2萬個就業機會

嘉義縣馬稠後產業園區後期工程10日舉行動土典禮，總統蔡英文（前右）應邀出席，向在場的鄉親揮手致意。中央社記者蔡智明攝 108年12月10日

（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）總統蔡英文今天參加「馬稠後後期產業園區」工程動土典禮。蔡總統說，二期園區將在2024年完成開發，可提供300家的廠商進駐，創造2萬個就業機會，每年將有800億的產值。

嘉義縣馬稠後產業園區後期工程，今天舉行動土典禮，蔡總統應邀出席，參加開工儀式。蔡總統致詞表示，嘉義縣在前縣長陳明文打下建設基礎，前任縣長張花冠規劃馬稠後產業園區第一期，現任縣長翁章梁接棒，開發二期工程，積極推動產業轉型，一棒接一棒，讓嘉義縣成為工農大縣。

蔡總統說，6月來視察時，縣府還在與台糖公司協調，不到半年的時間，就已經進入興建動土的階段，非常的迅速，期待完工之後，加速台灣產業的進步與發展。

蔡總統表示，現在第一期馬稠後產業園區，已經有33家知名的業者投資建廠，二期園區將在2024年完成開發，可提供300家的廠商進駐，創造2萬個就業機會，每年有800億的產值。這就是實在拚經濟「地在擴、廠在建、人在請」，絕不是空口說白話。

蔡總統表示，未來馬稠後產業園區裡優質廠商所累積的產、學、研等資源，也會是嘉義縣發展長照產業的重要力量。翁章梁擔任過嘉義縣社會局長，非常了解嘉義縣人口老化的嚴重問題。他上任後，不僅整合縣內的醫療資源，如朴子醫院、長庚醫院、榮民醫總，形成「醫療照護體系」，也積極推動在「馬稠後後期園區」內，成立「馬稠後智慧健康照護園區」。

蔡總統強調，中央與地方的積極合作，在智慧健康照護園區及智慧精密機械，兩大發展主軸之下，讓產業創新起飛，年輕人返鄉就業陪家人，我們的長輩也可以獲得更好的照顧。

內政部長徐國勇也出席動土典禮。他說，內政部全力支持產業園區的開發，這對台灣經濟整體發展很重要，他要向台商報告，台灣現在不欠地、不欠水、不欠人工，也不欠人才，歡迎回來投資。（編輯：黃世雅）1081210