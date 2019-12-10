受僱員工增幅10年最低 製造業幾家歡樂幾家愁

（中央社記者潘姿羽台北10日電）主計總處今天指出，今年1至10月受僱員工人數平均為795.7萬人，年增1.15%，增速為2010年以來最低，主要是受製造業影響，但官員也提到，電腦、電子及光學製品製造業受惠轉單效應，表現相對亮眼。

主計總處統計，1至10月受僱員工人數平均為795.7萬人，較去年同期增加9.1萬人；就行業別觀察，製造業年增1.2萬人，分別低於2017年、2018年前10月增加的4.1萬人、3.7萬人。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，今年前10月受僱員工人數增速放緩，主要是受製造業影響，因為其中的電子零組件、太陽能、機械設備製造業等，因個別產業因素，人數成長表現都不夠好。

不過製造業當中，電腦、電子產品及光學製品製造業和去年同期相比，增加5000人，優於2017年、2018年前10月分別增加3000人、461人的水準，也是2012年以來的高點。潘寧馨認為，電腦、電子產品及光學製品製造業受惠於台商回流、轉單效應的議題，接獲訂單增加，需要增聘人力，因此受僱員工人數成長顯著。

製造業當中各業別表現不一，整體受僱員工人數增幅因而受到影響，主計總處今天也公布製造業加班工時，截至今年10月，已經連續13個月呈現年減。

潘寧馨解釋，製造業加班工時表現不佳，主要受到工業生產同樣呈現年減的狀況影響，不過7月之前，製造業加班工時年減都超過1小時，8、9、10月已有明顯收斂。

主計總處今天也公布10月全體受僱員工每人經常性薪資平均為新台幣4萬2060元，年增2.02%，重回2%以上水準；另外，剔除物價因素後的前10月實質經常性薪資為4萬763元，為2004年以來、近16年同期新高，但仍比不上2003年的4萬893元。（編輯：鄭雪文）1081210