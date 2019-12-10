觀光股前11月營收 瓦城雅茗乾杯創高

（中央社記者江明晏台北10日電）觀光股11月營收出爐，瓦城受惠展店效應，11月營收創同期新高，累計營收超越去年全年，同創新高；乾杯、雅茗-KY累計前11月營收也寫下新高紀錄。

瓦城泰統集團11月營收新台幣3.63億元，年增13.99%，單月營收創歷年同期新高，累計營收44.9億元，年增14.73%，超越去年全年度營收表現。

興櫃餐飲公司乾杯11月自結合併營收2.43億元，較去年同期1.94億元，年增25.29%，累計1月至11月自結合併營收29.05億元，較去年同期25.91億元，年增12.09%，創下歷史同期新高。

王品集團11月兩岸合併營收新台幣12.1億元，年減2.73%，台灣事業群在排除去年同期受惠25周年品牌行銷效益，並經歷品牌調整、關閉虧損門店等因素，店數在與去年同期相比短少下，仍繳出7.5億元的成績，年增3.32%，累計1至11月營收達89.4億元，年增5.04%，兩岸累計營業額則來到148.7億元，年增0.55%。

雅茗-KY11月營收1.5億元，年減11%，因進入淡季、加上仙蹤林位於香港的直營店，受到當地政經情勢不穩的影響，業績大減約40%，還有主力品牌快樂檸檬10月更換菜單，加盟商提前進貨原物料，影響營收表現，但累計前11月營收20.3億元，年增2.84%，仍再創歷史新高。

天蔥國際11月合併營收為1267.04萬元，年減5.14%，主因為營業店數較去年減少，而新品牌喜滋客11月在嘉義秀泰開幕單店業績較原本Mr.Onion成長5成，整體營運漸趨損益兩平。

此外，同為觀光股、經營「健身工廠」的柏文健康11月合併營收3.04億元，月增0.16%，年增7.48%，前11月合併營收32.21億元，年增17.98%；截至11月，「健身工廠」計有44處營運據點，展望第4季，台北健康廠已於11月30日開幕，新北永和廠將於今年底加入營運，加上今年新開幕的6家廠館將持續挹注今年第4季與明年度營收與獲利的成長動能。（編輯：鄭雪文）1081210