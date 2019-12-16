台股期權策略系列指數 首波推3檔即時指數

（中央社記者潘智義台北16日電）台灣證券交易所子公司台灣指數公司與台灣期貨交易所進行期、現貨跨市場指數合作，今天發布「台灣股市期權策略系列指數」首波3檔即時指數。

證交所說，上述指數包含台股期貨指數、發行量加權股價指數掩護性台指買權價外5%報酬指數、智慧投資多因子30市場中立指數，委託證交所計算，以滿足市場多元需求，實踐金融創新。

台灣指數公司表示，「股市期權策略系列指數」電腦計算系統可以計算3種類型的指數，包括運用個別期貨、選擇權契約單獨或相互組合編製的期權型指數，例如台股期貨指數、結合股價指數或運用個別期貨的指數與期貨、選擇權契約組合做為指數成分編製的策略型指數，例如「加權指數掩護性台指買權價外5%報酬指數」，及結合股價指數與期權指數的組合型指數，例如「智慧中立指數」。

證交所引述彭博社（Bloomberg）資訊，統計截至今年11月底止，全球以連結期權策略指數發行的交易所交易產品（ETP），包含指數股票型基金（ETF）、交易所買賣指數債券（ETN）檔數已超過1000檔，主要以歐美市場為大宗，約占9成以上，亞洲以韓國市場為主，占比約5%。

證交所觀察ETF資產規模，以掩護性買權策略ETF資產規模較大，今年11月底達73億美元，約占整體期權策略ETF資產規模90.5%，其次為市場中立策略ETF，達5.4億美元，約占6.7%；國際期權策略型指數應用廣泛，普受市場參與者運用發行指數金融商品。（編輯：趙蔚蘭）1081216