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環團批空污影響幼兒健康 台電：電力業非主因

最新更新：2019/12/16 19:01

（中央社記者蔡芃敏台北16日電）環團指高濃度PM2.5會導致嬰兒氣喘發生率大增，中火不應有10%容許差值。台電表示，台電PM2.5每年排放量占總排放量約3.5%，電力業並非空污排放主因，且台電持續自主擴大減煤。

台灣健康空氣行動聯盟今天召開記者會指出，若嬰幼兒暴露在高濃度PM2.5，將會導致氣喘發生率提升。根據研究顯示，台中市孩子平均3.39歲診斷氣喘發作，呼籲中火不應該再有10%容許差值。

台電新聞稿指出，根據環保署最新版國家空氣污染物排放清冊，細懸浮微粒PM2.5排放佔比最多的是營建及道路揚塵，約占33.63%，而台電PM2.5每年排放量占全國總排放量約3.5%，電力業的總排放量佔比也只有不到5%，顯見電力業並非空污主因。

台電副總徐造華表示，持續為改善空品貢獻心力，台電以供電穩定為前提，會在空氣品質不佳時擴大降載。此外，台電已經在14日收到中市府罰單，將於內部程序完成後，盡速提出訴願。

台電也說，透過改善空污防制設施，大幅減排有成，台中電廠今年排放預計較民國101年減少近一半。

台電重申，台中電廠今年用煤量相較於市府核發許可的使用量，大減超過300萬噸，更是史上最高減煤量，既然沒有超量，何來10%容許差值的問題。

另外，台中電廠新建廢水場持續測試中，20日前將逐步增加廢水量測試，以確認系統功能正常且符合排放標準，若通過中市府環保局查驗後，預計年底前新廢水場就可正式運轉。（編輯：鄭雪文）1081216

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