智慧移動協會喊話 盼綠色交通列國政優先

（中央社記者江明晏台北17日電）2020總統、副總統選舉電視政見發表會將於18日登場，台灣智慧移動產業協會盼各候選人重視減少污染的產業發展，並將綠色移動產業發展政策列為國政優先選項。

台灣智慧移動產業協會今天發布新聞稿指出，期盼候選人政見方向應以民眾健康、產業發展為優先考量，將綠色移動產業發展政策列為國政優先，以回應社會需求及產業期待，不僅加速國內產業轉型升級，也能讓身為「台灣之光」的電動機車產業搶占全球市場，創造環保與經濟雙贏。

針對3名候選人的相關政見，台灣智慧移動產業協會樂見蔡政府提出的「2020交通科技產業政策白皮書草案」，將電動機車納為台灣十大科技產業，且智慧化的電動機車符合國家「5+2產業創新計畫」中的綠能科技項目，從儲能、節能、智慧系統整合等各方面皆符合政府目前鼓勵方向，但希望能盡快設定2020年百萬電動機車上路的階段性目標。

而針對國民黨總統候選人韓國瑜，協會認為，韓國瑜是高雄市政之首，身為市長必須發展綠色產業、加強解決在地空污問題，以說服全體國人共同支持，並期待韓國瑜曾提出加碼補助電動機車，應擴大補助名額，在空污治理與產業發展上有更多積極、可行的作為。

另外，親民黨總統候選人宋楚瑜提出空污治理應搭配台灣區域發展，未來將移轉政治中心到中部，讓政府官員親自暸解中部民眾最憂慮的空污問題，協會也期待宋楚瑜能提出具體有助於產業發展、改善污染的執行方案。（編輯：趙蔚蘭）1081217