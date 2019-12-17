宜蘭護水源反開礦 礦務局：會依法行政

宜蘭護水源反開礦行動聯盟「保護宜蘭水源地，拒絕礦業開發破壞山林」記者會17日在經濟部礦務局舉行，上了年紀的村民親自北上，呼籲礦權到期不應予以展延，保護宜蘭山景水源。中央社記者鄭傑文攝 108年12月17日

（中央社記者廖禹揚台北17日電）宜蘭護水源反開礦行動聯盟今天至經濟部陳情，要求礦務局拒絕展延永侒實業在當地礦權；礦務局強調會依法行政，因展限審查就涉及多達69個項目待釐清，估今年將無法進行會勘，若有疑慮就不會核准。

永侒實業申請在宜蘭縣員山鄉大安埤山開新礦場開挖瓷土礦，當地鄉親組成護水源反開礦行動聯盟，蒐集4萬人連署，今天至礦務局遞交連署成果及陳情書，要求礦務局於永侒礦權明年6月屆滿後不予以展延。

永侒實業在宜蘭當地現有礦業權面積共134公頃，實際使用礦業用地面積僅1.6618公頃，宜蘭縣員山鄉內城社區發展協會理事長簡裕鴻表示，業者今年再提開闢新礦場，礦業用地面積高達33.5公頃，約30公頃為礦區，距離最近住戶僅200公尺、社區聚落僅700公尺，且砂石運輸路徑直接破壞居民取水水源及通往冷埤的生態解說路徑，將對環境造成無法彌補傷害。

簡裕鴻說，宜蘭沒有水庫，約半數自來水都是依靠該地區供應，將威脅宜蘭溪北地區25萬人飲水安全。

行動聯盟發起聯署書中，籲請礦務局依據宜蘭縣國土計畫檢討永侒礦權的合理性，於礦權到期後不應予以展延；並立即針對礦權開發提出國內需求量與區位適宜性報告，讓業者得以依循、民眾安心生活。

代表收下連署及陳情書的礦務局副局長周國棟表示，會依法跨部會進行水土林地環境與景觀審查等程序，若審查機關認為不適宜、或可能污染水源河川及環境景觀、居家安全，就不會核准。

周國棟說明，此案已收到業者申請及補正資料，將分為礦權展限及礦業用地核准兩階段，但第一階段礦權展限審查涉及多達69個項目待釐清，需要花費相當時間，預估今年無法進行會勘。（編輯：林孟汝）1081217