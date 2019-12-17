鏡頭產業蓬勃發展 大立光重返5000元大關

（中央社記者韓婷婷台北17日電）智慧型手機多鏡頭趨勢、規格升級未到頂加上新應用持續擴大，為鏡頭產業帶來強勁的動能，龍頭大廠大立光今天盤中股價重返5000元大關，創下1年4個月來新高價。

大立光今天在買盤簇擁下，開高走高，截至12時25分止，股價最高來到5030元，重返5000元大關，並創下2018年8月以來1年4個月新高價，價量齊揚帶領台股衝上12000點大關。

手機鏡頭的趨勢上，除了多鏡頭、多片數外，因應全螢幕手機的設計，包括小鏡頭、潛望式、AR、VR、大光圈及廣角等鏡頭，都是持續發展的方向，包括大立光執行長林恩平及玉晶光董事長陳天慶均指出，「手機鏡頭將持續升級，還沒有到頂的問題」。

大立光第3季營收新台幣184.83億元，年增13%，稅後盈餘85.65億元，每股盈餘（EPS）為63.85元，年增2.3%，單季毛利率69.1%。累計前3季營收423.87億元，年增13%，營業毛利288.85億元，年增12%，稅後盈餘201.7億元，年增13%，EPS為150.37元，優於去年同期的133.38元。

受惠於蘋果iPhone 11系列新機熱賣，加上非蘋陣營陸續推出5G新機，推動大立光業績高峰延續到11月，11月合併營收達66.55億元，月增0.45%，年成長66.01%，連4個月創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為556.67億元，年成長19.14%，已超越去年全年營收。（編輯：張均懋）1081217