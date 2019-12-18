大案加持 2019台灣企業平均IPO籌資額年增逾倍

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）勤業眾信（Deloitte）統計，2019年全年上市櫃IPO家數35家，籌資額新台幣280億元，家數探低但籌資額創近4年新高，且平均每家籌資額跳升至8億元，年增逾1倍，呈現「量少質佳」。

展望2020年，勤業眾信預估，台灣上市櫃首次公開募股（IPO）家數將介於30至40家，募資金額朝160億至200億元邁進；美中貿易戰轉單效應、中國開放資本市場磁吸效應、企業資金稅務規劃及美國總統大選，預估將為影響資本市場的4大關鍵因素。

勤業眾信今天舉辦「2020年台灣資本市場發展趨勢與展望」記者會，勤業統計，2019年全年上市櫃企業IPO家數為35家，整體募資金額達280億元；值得一提的是，每家企業平均募資金額為8億元，與去年3.9億元相比，成長率高達105%。

勤業眾信指出，今年不乏指標性大型股上市櫃，前五大IPO案件投資額合計就達185億元，占整體比重65%，為近5年來最佳表現；其中最大案為「和潤」，共募得約91.5億元（占比32%），為近5年來規模最大的IPO案，第二大案為「緯穎」，籌資金額59.6億元（占比21%），為近5年規模第三大案件。

勤業眾信審計部營運長洪國田歸納，今年台灣資本市場具有台股史上最長萬點、指標性大型股問世、募資金額高、以高科技聚落為主等四大特色；雖受美中貿易戰影響，但從企業平均籌資額年增逾1倍可見，台灣資本市場發展成熟且穩定，產業整體募資表現仍正向成長。

勤業眾信總裁賴冠仲則表示，影響2019年台灣IPO市場仍受制於大環境因素，但觀察今年台灣IPO市場表現仍有些許亮點，以上市櫃企業平均市值為例，從2017年至今逐年升高，顯示台灣資本市場條件不僅吸引中小企業，近幾年也有幾間大企業申請上市櫃，值得後續關注，整體更重「質」的發展。（編輯：林孟汝）1081218