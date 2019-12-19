物價漲幅未達門檻 2020綜所遺贈稅免稅額不變

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）財政部今天表示，由於物價上漲幅度未達調整門檻，2020年綜所稅、遺贈稅及所得基本稅額各項免稅額、扣除額，金額均與今年相同；其中遺贈稅及綜所稅免稅額、綜所稅課稅級距等已接近調整門檻，有望於後年調高。

財政部例行在課稅年度的前一年年底或當年年初，公布綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、課稅級距、退職所得免稅額度、所得基本稅額條例（最低稅負制）免稅額，以及遺贈稅免稅額、課稅級距和遺產稅扣除額、不計入財產總額的適用金額。

根據所得稅法規定，當消費者物價指數較上次調整年度的指數，累計上漲達一定程度，就會按物價上漲幅度調高，其中綜所稅部分，調整門檻為物價累計上漲達3%，所得基本稅額條例及遺贈稅則為10%。

財政部表示，根據上述調整公式計算，在今年物價平緩情形下，各稅目的物價累計上漲幅度均未達調整門檻，因此2020年全數扣除額、免稅額金額，維持與2019年一致。

財政部指出，不過，其中遺贈稅免稅額，從2009年前次調整至今，物價累計上漲幅度已達9.54%，接近10%調整門檻不遠，明年物價漲幅若高於今年，2021年就有調高可能；此外，綜所稅免稅額、課稅級距及退職所得免稅額度，從2017年調整至今，物價累計上漲幅度也已接近調整門檻3%，視未來物價漲幅，也有望於近年調高。

財政部說明，此次公告的2020年綜所稅及所得基本稅額各項免稅額、扣除額標準，將於2021年5月報稅時適用。

綜所稅免稅額與今年相同，為新台幣8.8萬元（年滿70歲13.2萬元）、標扣額12萬元，薪資所得及身心障礙特別扣除額20萬元；所得稅基本稅額的個人免稅額一樣維持670萬元，企業免稅額50萬元，保險死亡給付免稅額3330萬元。（編輯：楊玫寧）1081219