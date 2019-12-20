5G需求旺 光寶智能生活事業群營收明年看增3成

（中央社記者韓婷婷台北20日電）光寶科旗下智能生活與應用事業群總經理陽廷瑞今天表示，5G世代來臨，包括工業自動化、智能監控等都見到需求動能，預估明年部門營收成長30%，挑戰新台幣400億營收目標。

陽廷瑞表示，今年部門年營收約300億元，占集團營收比重約15%至20%，內部設定明年目標挑戰400億元，成長動能估30%。

陽廷瑞表示，受惠美中貿易戰從海康威視轉移的訂單，加上人工智慧（AI）應用、Video及物聯網等的需求，對相機的需求很大，應用市場擴及家庭、企業及校園、智慧城市等，推動智慧監控訂單看到明年上半年，預估明年智慧監控訂單將倍增，成為動能最強勁的部門。

另外，工業自動化也見到顯著動能，預估明年將成長50%，為因應客戶需求，將擴增高雄廠產能。

陽廷瑞表示，光寶科技轉型成功，針對天線校準與監測的營運痛點，設計出一套解決方案，滿足電信客戶迎接5G世代的市場所需。憑藉創新技術、自動化流程推出「天線校準與監控解決方案」，以嶄新商業模式，徹底解決電信商的營運痛點，降低基地台維運成本。

陽廷瑞指出，在5G訊號傳輸處理的解決方案中，光寶科面對的是包括NOKIA、華為、易利信等國際級競爭對手，光寶主要優勢在於價格，約是大廠4成的價格。目前積極召募5G人才，希望籌組上百人的技術團隊，也不排除以購併模式提升技術能力。

光寶智能生活與應用事業群包括光林照明事業部、智能監控系統事業部、工業自動化事業部、網路通訊事業部及通訊模組事業部等5大部門。

其中，光林照明事業部深耕LED路燈多年，2019年在全球已達到200萬盞LED路燈安裝，邁入全新里程。年營收約30億至40億元，占事業部約10%比重。

其他包括網路通訊事業部及通訊模組事業部年營收各約100億元；占比分別逾30%；智能監控系統事業部年營收約70億至80億元，營收占比估25%；工業自動化事業部年營收約10億至20億元，約占5%。（編輯：蘇志宗）1081220