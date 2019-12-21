美中貿易談判獲協議 學者：為穩執政暫時休兵

（中央社記者潘智義台北21日電）美中貿易第一階段談判獲得共識，並暫緩加徵關稅，中國官方甚至認為將朝降稅方向發展，但學者認為，美中領導人都是為了穩定執政，暫時休兵，未來仍有變數，雙方須重返談判桌。

實踐大學財務金融學系講座教授沈中華表示，美中貿易戰只是暫時性終結，讓雙方都有喘息的機會。美國總統川普面對國會彈劾，以及明年總統大選壓力，不得不在談判上妥協，暫緩12日15日加徵關稅的措施，力求總統任期內不受彈劾案干擾，也為明年總統大選爭取選票，只是選後仍充滿變數。

沈中華指出，中國國家主席習近平同樣面臨壓力，包括國內生產毛額能否「保6」、房地產泡沫化等重要問題，因應國內經濟變化，是否採用寬鬆貨幣政策也需要花費心思。

他直言，中國企業債信出狀況，連國營企業債券都違約，更不要說民間企業，但政府卻搭配補貼政策，由官方單位入主民間企業，所謂的「國進民退」；中國推行社會主義特色的政策，補貼企業，但這是美國不願接受的事實，這類問題未來雙方還是會在談判桌上較勁。

中華經濟研究院諮詢委員周濟表示，川普再怎麼做，還是為了明年選舉，中國大陸同意採購美國農產品，讓美國西部農民情緒獲得緩解，川普也能兌現對中西部支持者的選舉承諾。

周濟指出，美中貿易談判取得第一階段協議，但接下來第2階段談判何時舉行，談判的實質內容仍有待觀察。雖然中國答應美國做好智財權保護，也不會強迫到中國設廠的美國科技業者技術移轉，但實務上能做到多少還是問號。

他說，從美國限制華為產品銷美，看美中互相排斥對方產品的策略，若是中國與印度聯手，制定產品規格，就算不外銷美國，單以中國10幾億人口，若得到印度配合，合計就有27億以上的消費者，可以和美國對抗，遠高於日本的1、2億人口，這也是中國和美國對立，日本卻對美友善的原因。

不過，他解釋，美國也不是省油的燈，美國1930年代經濟大蕭條，因生產過剩帶來的困擾，都在第2次世界大戰磨平，透過戰爭的需求，把產品大量外銷，已成為世界強權。中國現在崛起，看似萬事具備，其實仍有不足，若要和美國對抗，也應低調為宜，不必在貿易戰上硬碰硬，這也讓雙方貿易談判有了取得協議的機會。（編輯：楊玫寧）1081221