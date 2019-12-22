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年終保單健檢 專家建議掌握3要點保障無漏洞

最新更新：2019/12/22 10:36

（中央社記者劉姵呈台北22日電）根據統計，國人平均擁有約2.5張保單，年終將近，壽險業者建議，趁機會執行保障年度檢視，了解現有保單是否符合現在或未來的風險移轉需求，並掌握3大要點，讓保障發揮最大的效用。

根據保險事業發展中心統計，2018年國人平均壽險保費支出為新台幣14萬8865元，較前1年度成長近3%，投保率高達249.45%，平均每人就擁有約2.5張保單。

壽險業者表示，保單一買就長達6年、10年至20年，但許多民眾對自己過去購買的保單內容不甚清楚，應養成至少每年一次檢視保單的好習慣，讓保障內容可因應人生需求變化而調整。

第一步要先檢視目前人生階段的主要風險，再計算出對家庭責任的額度，像是中壯年者家庭責任最重，將應備責任（每月生活費用、房屋貸款、父母孝養金、子女教育金及退休金等）扣掉已備責任（目前可變現資產、緊急預備金、勞保與已投保的商業保險）後，所得到的就是真正所需要的責任額度。

若要檢視全家人的保障，元大人壽建議，採取先「保大再保小」的原則，針對風險產生會衝擊家庭經濟者為優先，進行保障規劃，如父母的保障規劃要優先於小孩，防範家中的經濟支柱倒下。

接下來為檢視保障額度及保費負擔是否合理，全球人壽表示，保險應把社會環境及制度改變因素納入考量，例如高齡化社會的來臨，平均壽命延長，退休後所需要的照護較多，建議將重大傷病、長期照顧保障納入檢視。

規劃完整保障固然重要，但元大人壽指出，若保費超出經濟能力所能負擔，保障也無法持久，故在保障規劃上可運用最簡單的「雙十原則」，如壽險保額應為年收入的10倍以上，保費則控制在年收入的1/10以內，不致於保障不足或因保費太高造成經濟壓力。

最後，保單健檢除了檢視投保的內容外，全球人壽提醒，也應檢視有無更新相關投保資料，例如通訊資料、職業類別、受益人等等，以免日後相關權益受到影響，另也可以依個人的財務管理需要，檢視調整繳費方式。

元大人壽表示，工作轉換可能影響職業等級及後續的應繳保費與理賠事宜，步入結婚、生子等重大階段也可能產生受益人變更的需求，檢視時務必一一查看所有投保資料。（編輯：趙蔚蘭）1081222

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