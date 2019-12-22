鴻海深化台美人才培育 打造產學合作新機制

（中央社記者張建中新竹22日電）鴻海集團持續進行美國威州人才培育計畫，威斯康辛大學密爾瓦基分校（UWM）學者訪問團近日來台訪問，期透過深化兩地人才交流，打造全新產學合作機制，札根威州。

為培養美國高端製造種子，鴻海與威斯康辛州產官學界合作推動產學合作機制，積極招募、培育人才。2018年，考量UWM與中原大學推動碩碩雙聯學位已逾10年，鴻海攜手兩校簽訂產學合作計畫，培育威斯康辛建廠計畫工程人才。

2019年2月，UWM大學首批交換生抵台，進行為期18週的專業實習，課程內容包括面板、車用模組製程、液晶顯示器製程等。目前三方已啟動第2批年度交換學生計畫，預計在2020年2月中旬來台培訓實習，擴大培訓規模。

鴻海表示，近日UWM還由工程與應用科學學院院長皮特斯（Dean Peters）領軍，帶領副院長格雷廷格（Andrew Graettinger）、教授納薩里（Adel Nasiri）及余君仁等一行人，來台分別前往鴻海總部虎躍廠區、民生廠區、永齡生醫工程館、台大癌醫中心及大陸深圳龍華廠區進行訪問。

余君仁說，訪問行程後，對鴻海取得的突破性技術印象深刻，增加校方及外界對鴻海在威斯康辛州投資的信心；UWM將成為鴻海可靠的長期合作夥伴，共同為發展最先進技術提供強大的人才庫。

除UWM，鴻海持續打造威斯康辛州相關高科技人才庫，廣招美國西北大學、普渡大學、密西根大學、伊利諾大學香檳分校等畢業生，研習人工智慧、工廠製造等，為在威斯康辛州的建廠工程，培育生力軍。（編輯：趙蔚蘭）1081222