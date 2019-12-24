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帝寶規劃泰國廠 嘉義廠估明年12月完工營運

最新更新：2019/12/24 15:10

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）車燈大廠帝寶嘉義廠規劃明年12月完工並開始營運，台南新營規劃模具廠，預估2021年底完工，泰國廠規劃2021年營運。

帝寶今天下午受邀參加華南永昌證券舉辦法人說明會，展望全球銷售網絡，帝寶指出，嘉義廠預計明年營運，泰國廠預估2021年營運。嘉義廠將從事BMC射出與加工，預估明年12月完工。此外帝寶也在台南新營規劃模具廠，預計2021年底完工。

目前帝寶在台北設立營業部，除了新營廠外，鹿港廠、彰濱廠整合第一研發中心，永康布局第二研發中心。此外在中國大陸的丹陽、昆山、寧波、合肥、南昌設有5座生產廠區。美國設有4座發貨倉庫。

在鹿港廠營運總部，主要包括模具廠、射出廠、車燈組立廠及物流中心，生產尾燈、霧燈、邊燈、方向燈及輔助燈；新營廠主要生產頭燈、霧燈；彰濱廠主要生產美規車燈產品。

帝寶持續深化生產製造能力和管理能力，布局模具技研中心，主要設備包括五軸加工機、三軸加工機、銑床、合模機、放電加工機、3D測量機等。此外公司布局塑膠射出設備、表面處理設備、組裝設備等。

帝寶11月自結合併營收新台幣13.4億元，較去年同期13.36億元微增0.32%，累計今年前11月自結合併營收141.73億元，較去年同期148.57億元減少4.6%。今年前3季稅後淨利5.86億元，較去年同期7.04億元減少16.8%，前3季每股稅後純益3.53元，低於去年同期EPS 4.25元。（編輯：鄭雪文）1081224

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