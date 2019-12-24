因應對美順差 國營事業盤點擴大對美採購

經濟部長沈榮津24日出席台灣機械雲成果發表會後受訪表示，為因應台灣對美貿易順差擴大問題，已請國營會轉知各國營事業及經濟部相關單位，盤點可能擴大或提前至今年底前對美採購需求。中央社記者廖禹揚攝 108年12月24日

（中央社記者廖禹揚台北24日電）經濟部長沈榮津今天表示，因應美中貿易摩擦的轉單效應，使台灣對美貿易順差擴大，已要求國營事業盤點需求，列出可能對美國擴大採購項目。

美中貿易戰為台灣帶來轉單效應，不過，央行日前示警，今年1到10月美國對台灣商品貿易入超已達192.6億美元，預估全年將超過200億美元，可能觸及美國是否將貿易夥伴國列為匯率操縱國觀察名單的檢視門檻。

沈榮津今天出席台灣機械雲成果發表會後受訪表示，為因應台灣對美貿易順差擴大問題，已經請國營會轉知各國營事業及經濟部相關單位盤點可能擴大或提前至今年底前對美採購需求，實際規模仍待確認。

經濟部官員表示，初步確認中油、台電等國營事業，以及漢翔、台船、中鋼等經濟部直接投資事業需求，對美採購以原油及各種零組件為主。

經濟部政務次長曾文生23日受訪時表示，中油今年對美原油採購占比，從去年的30%提高至40%，不過，他也說明，中油提高對美原油採購不只是為因應順差問題，也考量整體原油採購布局。

美國財政部每年公布主要貿易夥伴外匯政策報告，判定是否為匯率操縱國的3項指標包括：第一、貿易夥伴國對美國貿易順差超過200億美元；第二、貿易夥伴國擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於其GDP的2%；第三、貿易夥伴國持續性進行單邊外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP的2%。（編輯：郭萍英）1081224