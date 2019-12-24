國發會拚GDPR 明年提個資法修正及專責機構草案

（中央社記者潘姿羽台北24日電）國發會今天宣示2020年工作重點，其中在法規調適、組織調整上都有亮點，除了提出個資法、成立個資專責保護機構2大草案，也將防患未然，主動找出新興科技底下的法規灰色地帶，替新創排除障礙。

國發會今天舉行「2019年終記者會」，宣布2020年將透過「進化、優化，基本功」三大施政主軸，積極推動16項重點工作，以落實國家發展的數位轉型，並打造2020數位國家發展的全景。

國發會主委陳美伶強調，歐盟與台灣經貿往來密切，因此台灣爭取歐盟一般資料保護規範（GDPR）的適足性認定，仍是明年重點工作項目；據國發會歸納結果，台灣個資法與GDPR大致有6面向的議題落差較大，但並非全部都需要修正，主要癥結仍是跨境傳輸與成立個資保護專責機構2部分。

陳美伶說明，國發會已經確立兩大方向，一是修正個資法、二是成立個人資料保護委員會；歐盟評估報告預計明年3月出爐，屆時國發會會針對評估報告來調整，然後提出草案。

陳美伶是學法律出身，她在記者會上表示，法規鬆綁是法律人最想要做的事情，新的一年除了持續進行法規鬆綁，也將強化法規調適平台的功用，希望在新興商業模式衝撞法律之前，就預想因應之道。

國發會為了統籌協助新創業者釐清法規適用的問題，建置「新創法規調適平台」，並於2017年10月正式上線。不過陳美伶認為，現階段政府角色還是比較被動，常常是新創業者發想出新技術後，政府才召集部會來討論，但國外新經濟模式早有許多案例可以參考，這部分是新創法規調適平台可以優化的地方。

陳美伶表示，未來會請同仁蒐集國外資料、預擬業界可能發展，以及與新創互動了解最新趨勢，事先研擬各種可能與現行法規牴觸的新經濟模式，提醒相關部會因應，而不是遇到問題才想辦法解決。

國發會2020年有「進化、優化、基本功」三大施政主軸，進化方面有4項工作重點，為地方創生注入新創的思維與科技元素，改造地方產業結構；精進新創事業投資環境2.0；精準可信賴的智慧政府；數位經濟國際合作再出發。

優化方面則有6大工作重點，用人工智慧掌握經濟景氣動態，以資料科學方法分析擘劃人口及人才政策，擴大雙語國家推動力道，主動及深化法規調適平台功能，統合探勘績效資料強化管理動能，以及中興新村華麗轉身。

另外6大基本功包含制定新經濟移民法、修正個人資料保護法、制定Open Data標準及應用法律、研擬「開放政府夥伴關係聯盟（OGP）」國家行動方案、國發基金組織鬆綁、國發會團隊營運數位創新化。

陳美伶表示，為了提升國發基金投資量能，將參酌民間創業投資事業，調整國發基金組織架構，引進外部專業人才，這部分經政院同意後便可啟動，因此明年做到應不是問題。（編輯：鄭雪文）1081224