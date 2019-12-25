台塑四寶年度EPS王 法人：台塑將擠下台化

（中央社記者潘羿菁台北25日電）台塑四寶預計下月10日舉行2019年度自結財報，法人預期，今年四寶每股稅後淨利（EPS）冠軍將由台塑擠下台化，成為新年度四寶EPS王。

反映在股價表現，台塑在18日率先收復百元的大關，連續3天收盤守住100元，今天股價依舊在100元上下震盪盤整。不過近期公司好消息不斷，位於美國德州廠烯烴三廠（OL-3）日前進入試車階段，緊接著低密度聚乙烯（LDPE）也準備試車，將替明年度增添動能。

觀察今年度表現，截至前3季台塑四寶EPS表現，台塑為5.37元為最高，其次為台化的4.63元，居第三名台塑化為3.12元，末段班則是南亞的2.39元。

雖然台塑四寶普遍看淡本季展望，台塑甚至減產線型低密度聚乙烯（LLDPE），不過法人預期，四寶當中唯有台塑的表現相對好，主要是台塑美國德州廠灌注獲利，同時，台塑其餘產品包括聚氯乙烯（PVC）與乙烯醋酸乙烯酯（EVA）等仍有獲利，估計全年度EPS有望站上6元大關。

台化緊追在後，卻在下半年陷入中國新增產能開出導致營運疲弱，法人預期，台化全年度EPS保5應該有機會，至於是否能達到6元，恐怕是有難度。

法人表示，今年度四寶EPS冠軍已大致底定，將由台塑拿下，不過展望未來，大環境挑戰仍是嚴峻，儘管台塑率先收復100元價位重登百元俱樂部，但是也在附近上下震盪盤整，後續仍須要有更樂觀訊息，才能墊高股價。（編輯：張均懋）1081225