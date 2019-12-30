台股封關前夕外資恐量縮 本土法人有望接棒

（中央社記者潘羿菁台北30日電）受惠於美股道瓊指數續創新高，有望支撐台股動能，法人認為，年底封關將近，加上1月有農曆年與總統大選，外資買超力道消長互見，資金可能快速輪動，後續需觀察本土法人加碼力道。

美股27日收盤互有漲跌，交投清淡。道瓊工業指數收盤續創歷史新高，那斯達克指數收跌，結束連續10個交易日創新高格局。不過在美股終場續收高情況下，法人認為，預料將替台股支撐動能。

台股27日在台積電領軍電子股上揚，大盤一度逼近12100點整數關卡，不過呈現價漲量縮格局，尾盤電子金融續揚，加權股價指數終場收在12091.59點，上漲90.58點，漲幅0.75%，成交值來到新台幣1083.8億元。台股週線上揚132.51點，週線連4紅。

法人認為，進入封關前夕，外資交易量可能收縮讓台股高檔盤整，所幸目前法人作帳賣壓已經告段落，後續大盤仍有機會挑戰12125點大關，緊接著，1月11日總統大選與農曆春節前，本土法人將有機會接棒大盤上攻動能，近期資金輪動性強，建議留意低位階、資產族群與集團股。（編輯：趙蔚蘭）1081230