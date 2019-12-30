投信票選2020投資關鍵字 震字勝出

（中央社記者韓婷婷台北30日電）2019年全球股債齊揚，投資人整體財富大幅增值。邁向新年度，金融市場能否延續好光景，投資人的期待又是什麼，根據第一金投信「2020投資關鍵字」票選活動顯示，「震」字拔得頭籌。

第一金投信近日進行「2020年投資市場關鍵字大選」，以震、溫、憂、飆、回5個關鍵字，涵蓋市場整體面向供投資人選擇，結果有30.2%受訪者選擇「震」作為代表，其次是「溫」25%、「憂」19.1%、「飆」15.6%、「回」10%。

分析師表示，反映美中貿易、全球經濟走勢等不確定變數仍多，「震」字勝出，隱含市場機會與挑戰並存，如果能掌握市場步調，投資人仍有豐收的機會。

「新」則是國泰投信對於2020年的詮釋，代表的將是一個新循環開始，開啟新的氣象，產業創新、投資也要創新。國泰投信預期，全球景氣另一波小循環即將在2020年展開，中國築底近尾聲，買點到。

在2020年看好的市場中（複選），根據第一金調查，票選「新興市場」支持率高達40%，第二是「中國」30.9%，而今年股市迭創新高的「美國」，看好的比率有26.9%。整體而言，「全球」看好度為29.6%，「都不看好」只有14.3%。

至於投資人偏好的資產（複選），「多元資產」衝第一，支持率47.2%，其次是「高收益債」30.8%、「公債或投資級債」25.6%、「股票」21.5%，「持有現金」只有19.6%。

第一金投信投資顧問部主管王源錦表示，「震」拔得頭籌，說明2020年金融市場仍將充滿不確定性，但並非看壞後市。就像2019年一樣，貿易戰越打越猛烈，但全球股市卻越走越高，尤其是戰火核心的美、中兩國股市，都跌破眾人眼鏡。

王源錦強調，投資就要明白「富貴險中求」的道理，因為有「挑戰」，相對就有「機會」，一面倒的市場看法才是真正危險。因此，只要掌握得宜，2020年同樣可以賺得盆滿缽滿。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏表示，全球經濟分析的樣貌已經在改變，過去景氣及股債走勢的大循環消失，小循環取而代之，並以3年為一個循環，而2020年將是一個小循環的開啟，總體環境來看，各國央行貨幣政策偏寬鬆，資金面寬鬆，而中美貿易協議朝正向發展，加上經濟溫和成長、通貨膨脹溫和，有利於股債市同步上漲，最適合開啟長期投資。（編輯：張均懋）1081230