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英利-KY獲採購合約 金額約17億元

最新更新：2019/12/30 17:55

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）汽車零配件廠英利-KY今天公告，接獲沃爾沃汽車集團新能源車相關鋁製零配件共同開發及採購合約，金額約人民幣4億元（約合新台幣17億元）。

英利-KY指出，因應新能源汽車新趨勢及未來發展，沃爾沃汽車集團為進入中國大陸新能源車市場，與公司合作簽訂新能源車相關鋁製零配件共同開發及採購合約，金額約人民幣4億元。

英利-KY表示，相關合約可拓展業務增加營收及獲利；擴展產品項目，搶占新能源車市場。

法人預估，明年英利-KY在沃爾沃品牌車廠的業績可望數倍成長，北京奔馳相關業績可成長10%以上，英利-KY整體業績可望較今年成長5%到10%，創新高可期，不過明年獲利表現須觀察出貨價格，預期仍有成長。

觀察英利-KY主要客戶，法人指出，主要以中國大陸合資品牌車廠為主，其中一汽大眾占比約4成多，北京奔馳占比約2成多，沃爾沃加上領克（Lynk&Co）占比約6%到7%。

英利-KY主攻金屬件車身沖壓、儀錶板骨架及安全件等；以及非金屬件底護板、前端框架類輪罩備胎倉電瓶托盤及門板等以及模具設計。（編輯：鄭雪文）1081230

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