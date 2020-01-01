37.5萬智慧電表服役中 App查詢功能年中上線

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）台電去年已安裝37.5萬具智慧電表，預計今年全台將達百萬戶安裝智慧電表，同時上半年將開放已安裝智慧電表的用戶透過網站、App查詢用電資料，並提供異常用電通知服務。

環保節能是未來趨勢，但目前使用傳統電表的用戶，卻要每隔2個月才能收到一次電費單，即使想規劃節電方式，卻由於用電資訊不夠清楚，往往不知從何處下手，智慧電表就可達成這樣的目標。

智慧電表是實現智慧電網目標最重要的建設，與傳統電表兩者最大不同之處，除了不用再靠人工抄表外，用戶可以利用即時線上資料得知用電狀況，同時還能透過通訊系統，將用電資訊傳輸到台電的電表資料管理中心，進行用電統計及分析。

因此，用電量大的工廠、商用場所等高壓用戶早已在2013年全數裝置智慧電表，藉由用電曲線「削峰填谷」，達到自主節電及節能的目標。

至於一般家庭的低壓用戶布建，台電於2018年已經完成裝設20萬具智慧型電表，去年新增17.5萬具，累計安裝量達37.5萬具；台電預計今年累計安裝量達100萬具，2024年將達300萬，屆時已安裝智慧電表的用戶將占全體用戶超過8成。經濟部以目前每戶平均裝設成本新台幣5000元計算，估總計投入150億元經費。

台電表示，高壓用戶服務入口網站已在2016年上線，用戶可查詢用電及電費資訊、用電管理、需量反應負載管理措施試算及電力報告書等，這些資料將有助用戶進行電能管理，掌握用電情形及電費成本。

低壓用戶部分，若民眾有申請電子帳單帳號，可以透過系統中的AMI儀表板，查詢每15分鐘甚至是年度的用電資料，也可看到用電比較圖表，將能源「圖像化、視覺化」。台電也將通知用戶異常用電、提供費率方案試算等功能。但由於AMI儀表板功能須配合智慧電表及通訊建置進度，預估這項服務最快將在今年上半年實現。

除了網頁版，台電e櫃檯App預計在今年上半年開放AMI用戶查詢，用戶只要動動手指即可查詢用電資料、接收異常用電通知，透過行動裝置隨時、隨地查看自家用電。

不過，智慧電表搭配時間電價、節能方案措施才可發揮最大功效，舉例來說，若用電尖峰的價格較高，民眾可能會受到電價誘因影響，改到其他離峰時段用電，如此也可以降低台電尖峰供電壓力。

台電正依照台灣經濟研究院研究結果，細部分析節電效果及綜合檢討用戶回饋意見，至於時間電價仍無實施時間表，為研議階段。（編輯：張均懋）1090101