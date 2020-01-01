鴻海22日嘉年華郭台銘料出席 張惠妹領銜演出

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）鴻海集團年度愛心嘉年華活動將於22日舉辦，創辦人郭台銘料將出席，預計參與人數達3.5萬人，金曲獎歌手張惠妹和彭佳慧等將率藝人團體演出。

鴻海集團規劃農曆春節連假前一天，22日在南港展覽館舉辦年度愛心嘉年華活動，會場以1樓和4樓為主，4樓主舞台活動預計上午9時30分開始。

鴻海內部人士透露，此次愛心嘉年華活動除了鴻海在台灣的員工及眷屬外，還包括富智康（FIH）、鴻騰六零八八精密科技（FIT）、工業富聯（FII）、以及其他各次集團的員工和眷屬參與，預計人數將高達3.5萬人。

內部人士指出，當日鴻海創辦人郭台銘預期將出席嘉年華活動，鴻海董事長劉揚偉將致詞，展望今年集團營運方向。

在活動設計上，這次愛心嘉年華4樓主舞台將規劃藝人演出，根據業界人士透露，金曲獎最佳國語女歌手張惠妹和彭佳慧將參與盛會，此外還包括歌手信（蘇見信）、聲林之王、Boxing、持修、安那、李炳輝、以及代表台灣之光的三組團體等，預計有53位藝人登台表演。

在1樓規劃部分，鴻海內部人士指出，集團除了規劃永齡農場蔬果販售區、愛心市集以及永齡農場手感體驗區外，包括集團轉投資的日本夏普（Sharp）、三創、亞太電信、康聯生醫、鴻參等品牌和通路，也將展示產品及服務。

鴻海表示，集團以愛心嘉年華會形式舉行年終尾牙，除了犒賞員工的辛勞，最重要是感謝員工眷屬的支持，同時邀請公益團體參與嘉年華會，也是盡到企業回饋社會的目的，讓活動變得更有意義。

今年的藝人表演名單，除了是從員工票選的名單中邀請之外，會場中也會提供一些創新服務，讓員工和眷屬同樂。活動當天預期也將有員工眷屬獎的抽獎活動，以去年為例，新台幣10萬元的眷屬獎，一路加碼最後發出350個，總共發出3500萬元。（編輯：林孟汝）1090101