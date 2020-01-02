界霖車用電子看佳 早盤逼近漲停衝11個月高點

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）功率元件導線架廠界霖深耕車用電子有成，在高雄楠梓擴產，今天早盤股價強漲，最高來到71.2元，大漲9.7%，逼近漲停，創去年2月下旬以來高點。

界霖深耕車用電子，法人指出去年前3季相關產品占整體業績比重約4成，集團以母公司高雄楠梓廠區、中國大陸蘇州住立與濟南界龍為擴產重心。

在楠梓廠區部分，界霖響應政府返台投資政策，在加工出口區購置廠房、增添大型沖壓設備，投入開發中、高功率單體導線架及功率模組導線架，並引進電鍍粗化設備，銜接日本廠區開發技能，作為集團第2個高階產品生產中心。

另外蘇州住立正規劃增設二期廠房，以日系客戶為基礎，持續開發歐美與大中華區客戶，爭取中國大陸5G、白色家電及未來新能源車應用中高功率產品。法人預估兩廠擴產後，界霖集團總產能預估可增加約25%到30%。

界霖在中國大陸濟南界龍是集團最大生產中心，也是異型材供應中心。

市場人士表示，5G、人工智慧、車用電子等半導體應用趨勢成形，追求更高效能的功率元件包括二極體、金氧半場效電晶體（MOSFET）、絕緣閘雙極電晶體（IGBT）已是產業努力方向，預期今年下半年5G應用可望發酵。

從客戶端來看，法人指出，界霖主要客戶包括英飛凌（Infineon）、意法半導體（STM）、京瓷（Kyocera）、瑞薩（Renesas）、Panasonic、三菱電機、日月光投控等。

界霖去年11月自結合併營收新台幣3.76億元，較前年同期3.82億元減少1.46%，累計去年前11月自結合併營收40.95億元，較前年46.66億元減少12.23%。

去年前3季稅後淨利1.99億元，較前年同期3.14億元下滑36.4%，每股稅後純益2.29元，低於前年同期EPS3.75元。（編輯：鄭雪文）1090102