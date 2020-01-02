台北商辦需求吃緊 仲介業：要靠南港紓解

（中央社記者潘羿菁台北2日電）戴德梁行統計去年第4季，台北市A級辦公大樓空置率約4.5%，較前季下降0.9個百分點，空置率10年新低，全年平均租金新台幣2580元，創10年新高，台北商辦需求吃緊，要靠南港紓解。

戴德梁行統計，信義區依舊是商辦租金王，每月每坪租金來到3170元，其次為敦北民生區與敦南區的2360元；全年商辦空間需求約4.3萬坪與2018年相當。

也因為辦公需求增溫，推升2019年全台房地產投資市場交易額為964億元，年減3.2%，但超越10年均線的926億元，其中列入百億元俱樂部包括台北市、桃園市與高雄市，前兩者囊括60%以上交易量

展望2020年，戴德梁行認為商辦需求依舊暢旺，但是目前已知新供給量多數是自用並沒有對外出租，短期內要舒緩高漲需求難，最快要等到3年至5年，當南港釋出辦公空間才有機會紓解。

戴德梁行分析，板南線為運量最大的捷運路線，距離信義區僅三站，是最有機會讓企業租戶轉移；近年來南港啟動鐵路地下化，讓南港多出新生地，當地三大地主，包括台鐵、壽險與傳產業，其中台鐵與當地傳產業都在資產活化計畫，儘管7成是只租不售，目前估計5年後南港至少釋出10萬坪辦公空間，才有機會分散台北辦公需求熱度。

此外，戴德梁行也認為，南港租金將依據車站遠近呈現高低，距離車站最近有望站上每坪2000元。

今年預期辦公預售案持續放量開花，特別是企業主需求一整棟大樓的大面積，都會去找預售開發案為主，也帶動開發商轉向規劃辦公大樓物件，因此預料今年房地產投資交易仍會落在900億至1000億元，多半是電子製造業尋找行政研發大樓或是大數據中心等自用型買盤。

至於現有企業租戶在2020年面對高漲租金，將會審慎評估搬遷成本，續留原址機率大，為對抗租金上漲，未來將朝向彈性空間辦公或是行動辦公為主。（編輯：鄭雪文）1090102