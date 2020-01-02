台灣車市去年銷量不減反增 Toyota成最大贏家

（中央社記者韓婷婷台北2日電）台灣車市去年表現超乎車商年初預估，全年新掛牌數達43萬9836輛、年增1.1%，其中，龍頭豐田（Toyota）受惠最大，全年銷量達14萬1891輛、年增17.5%。

車商去年初擔憂美中貿易戰對實體經濟可能帶來不小衝擊，加上舊換新貨物稅補助需求面恐減緩，對於全年車市普遍保守以對，不過消費者依舊換車不手軟，加上股市上12000點刺激消費意願，讓全年車市表現優於預期。

其中，車市去年12月更是拉出漂亮尾盤，單月新車掛牌量4萬5925輛月增12.8%、年增9.4%，本田（Honda）單月光是CR-V、HR-V兩款運動休旅車（SUV）就分別交出2259輛、1236輛，讓本田單月市占率達9.3%，打敗三菱（Mitsubishi）、日產（Nissan）站上第2，福特（Ford）、BMW也現年底交車潮，掛牌數年增超過2成。

綜觀去年台灣車市表現，豐田無疑是最大贏家，不但全年銷量超過14萬輛，成長率17.5%，也在前10大汽車品牌中數一數二，僅不如基期較低、且旗下車款Focus銷售爆發的福特，其餘主要品牌包括三菱、本田、馬自達（Mazda）、福斯（VW）、現代（Hyundai），全年銷量都出現衰退，其中馬自達衰退幅度更達35.2%，連在台灣市場表現一向強勢的賓士（Mercedes-Benz）去年銷量也僅小增0.3%，豐田的亮麗表現堪稱「一個品牌救車市」的寫照。

不過，進口車對台灣車市的威脅仍不容小覷，去年全年台灣進口車銷量20萬9949輛、市占率已達47.7%，且去年下半年市占率頻頻越過50%，其中豐田在神車RAV4的助陣下，全年銷量站上5萬輛、年增50.9%，旗下豪華品牌凌志（Lexus）也成長25.2%，兩大品牌市占率34.5%，相當於每3輛進口車就有1輛是豐田集團賣出，實力相當驚人。

車商表示，隨著美中即將在1月15日簽署第一階段貿易協議，美中貿易戰變數今年可望較為平緩，加上舊換新貨物稅補助今年是最後一年，可望催出最後觀望者的買氣，因此對於今年台灣車市表現審慎樂觀，估計今年台灣車市依舊可維持在44萬輛之上的水準，對車商而言，連續3年都將是好年。（編輯：楊凱翔）1090102