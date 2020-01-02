科學園區擴建 經長保證水電無虞

（中央社記者廖禹揚台北2日電）科技部規劃擴建科學園區，首波鎖定竹科及南科等3處產業用地，經濟部長沈榮津今天表示，科技部已與相關單位會商，確認新增用水、用電需求皆可滿足。

媒體報導，科技部預估至2030年，科學園區新增用地需求約600公頃，鎖定新竹寶山、高雄橋頭及南科台南基地等3處產業用地，共約368公頃為首波開發目標。

經濟部長沈榮津今天出席經濟部業務會報前受訪表示，科技部已事先找台電、台水、水利署等相關單位討論水電需求，確認可滿足新增需求。

根據水利署資料，規劃落腳看西農場的南科台南園區擴建方案，在廠商全數進駐狀況下預估用水需求約每日1.3萬噸，將以區域水源開發調度因應；高雄橋頭園區預估每日用水量4萬噸，將併高雄園區既有用水計畫額度內統籌調配供應，用水可滿足。竹科新增需求則仍待定案。

新竹科學園區截至2019年11月用水為每日14.8萬噸，南部科學園區台南園區及高雄園區分別為每日14.2萬噸及1.4萬噸，與核定計畫用水量每日20.5萬噸、32.5萬噸、10萬噸相比，都仍有相當餘裕。

用電部分，台電表示，目前新竹寶山、高雄橋頭、台南科學園區等3座科學園區的總用電需求合計約1GW，未來將視擴建、廠商進駐及生產計畫狀況變動，台電會因應園區用電需求做好準備，確保供電穩定。

沈榮津也說，工商企業界最擔心的就是供水、供電有沒有準備好，經濟部審查投資案都持續盤點確認，尤其是水電需求最大的半導體產業，目前掌握到的5奈米、3奈米、2奈米研發需求都已納入考慮，台商回台投資、車輛電動化新增需求也都有考量，水電供應沒有問題。（編輯：趙蔚蘭）1090102