2019年股票型基金績效 安聯及野村投信最威

（中央社記者韓婷婷台北2日電）2019年台股加權指數上漲23.33%，主動型基金表現相對凸出，以平均34.43%的表現超越大盤，績效前5名的台股基金漲幅更逾56%，其中安聯及野村投信同時有2檔基金擠進前5名，表現最威。

2019年台股以11997.14點作收，全年上漲2269.73點，漲幅23%，寫下近10年最佳紀錄。台股基金有多達65檔打敗大盤，有高達8檔年報酬率超過50%，其中第1名的安聯台灣智慧基金報酬率更高達68.49%。

觀察2019年基金績效前10名排行，分別為安聯台灣智慧基金（報酬率68.49%）、野村優質基金（報酬率58.58%）、野村高科技基金（報酬率57.16%）、統一台灣動力基金（報酬率56.82%）、安聯台灣科技基金（報酬率56.27%）、野村e科技基金（報酬率55.04%）、安聯台灣大壩基金（報酬率53.34%）、德銀遠東DWS台灣旗艦其金（報酬率51.18%）、統一龍馬基金（報酬率48.21%）、日盛上選基金（報酬率47.94%）。

去年安聯及野村各有2檔基金擠進前5名，同時各有3檔基金排名前10強，可說是2019年績效最威的2家投信，以往排行榜常客的統一投信今年也有2檔基金分別位居第4名及第9名。

去年以近7成報酬率成績打敗所有基金的安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，過去一年基金的配置主要著重在電子科技產業，同時也不排斥傳產金融等領域，讓持股偏向多元以分散風險。

展望後市，鍾安綾指出，電子股仍將為2020年盤勢主流，此外由於今年搭載5G的終端手機裝置情況將更加普及，也來到iPhone改版較大的循環週期，iPhone供應鏈及5G類股都看好，而雲端伺服器、繪圖卡與mini-LED也都是可以留意的題材。

去年績效第2名的野村優質基金經理人陳茹婷表示，2019年的投資主軸，電子股部分鎖定「去美化」，而傳產股則是「去中化」。

展望未來，陳茹婷表示，全球景氣可望溫和成長，2020年企業獲利亦可恢復成長動能，無論是去美化或是去中化議題，台股部分企業均可望受惠，未來股市仍有成長空間可期。總體經濟有助支持股市向上，評價面處於合理水位，惟個股與族群表現差異大，選股仍是決勝關鍵，建議持續布局具長線題材產業如5G相關、半導體、物聯網、自動化等電子產業，非科技股則以具東奧題材且產業重整的製鞋及成衣業較具表現機會。（編輯：張均懋）1090102