新台幣強升 2家壽險1月調降台幣宣告利率

（中央社記者劉姵呈台北2日電）新台幣近期強勢升值，為了反映市場利率及成本，6大壽險公司中，僅國泰人壽及南山人壽1月決議調降新台幣利變型壽險宣告利率，最低降至2.15%，其他公司維持去年12月利率水準。

壽險公司包括富邦人壽、新光人壽、台灣人壽、中國人壽今天表示，1月決議不調整各幣別利變型壽險宣告利率，維持去年12月利率水準，僅國泰人壽、南山人壽2家微幅調降新台幣保單利率至2.15%；另國壽則評估過去調降幅度較高，因此1月反而調升美元保單利率至3.25%。

統計2019年以來利變型壽險宣告利率已多次調降，新台幣保單從最高點2.98%，一路降至2.15%；美元保單也從4%降至最低3.15%，不過少數壽險公司仍維持3.3%左右的高利率。

大型壽險公司主管向中央社記者表示，近期新台幣匯率強升，為了反映市場利率及成本，因此微幅調降新台幣保單利率，不過最低仍有2.15%，與其他壽險公司的新台幣保單宣告利率接近。

對於保戶來說，壽險公司調整宣告利率，最明顯的影響就是「增值回饋分享金」多寡，壽險公司主管表示，死亡保障門檻在今年7月1日才上路，上半年可望維持買氣。另外，他表示，美國與中國將於1月15日簽署第一階段貿易協議，新台幣強勢升值，美元價格相對變較便宜，也相當看好今年美元保單表現。（編輯：張均懋）1090102