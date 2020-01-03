更多編輯台推薦新聞：
日產前董事長逃亡充滿好萊塢元素 紐時揭戈恩真找過製片
國際

日產前董事長逃亡充滿好萊塢元素 紐時揭戈恩真找過製片

黑鷹失事 齊柏林兒緬懷沈一鳴與父親生前暖心情誼
政治

黑鷹失事 齊柏林兒緬懷沈一鳴與父親生前暖心情誼

109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台股市值年增7.1兆 證交所董事長：內資比外資賺更多
首頁 / 證券

台積電法說會16日登場 外資轉買超股價完成填息

最新更新：2020/01/03 17:43

（中央社記者張建中新竹3日電）台積電法人說明會將於16日登場，外資今天轉賣為買，買超2593張，推升台積電股價攀高，一度達新台幣345元，完成填息，並平歷史最高價，終場收小漲0.5元。

台積電今天公告，108年第4季法人說明會將於109年1月16日召開，將公布108年第4季財務報告，及109年第1季業績展望。

法人預期，第1季為蘋果（Apple）傳統備貨淡季，不過，今年第1季在聯發科與超微（AMD）需求強勁支撐下，台積電營運表現可望淡季不淡，有機會較去年第4季持平表現，維持在營運高檔水準。

受惠5G與高效運算需求強勁成長，法人看好，台積電7奈米製程業績可望持續成長，5奈米製程也將量產挹注業績，今年營運應可恢復高成長動能，總營收將成長15%至20%，續創歷史新高紀錄。

據統計，外資在連續3個交易日賣超後，今天轉賣為買，買超台積電2593張，投信也轉買超197張，自營商則持續賣超1108張。

台積電今天股價走勢震盪，在美國存託憑證（ADR）大漲3.3%，收在60.04美元，創歷史新高激勵下，早盤股價表現強勁，一度達新台幣345元，花了11個交易日完成填息，並平歷史最高價。

只是隨著美軍空襲伊拉克，油價高漲，市場緊張氣氛升高，大盤指數一度由紅翻黑，台積電股價也震盪走低，一度達335.5元，跌3.5元，尾盤在買盤湧入下，股價翻紅，終場收在339.5元，小漲0.5元。（編輯：黃國倫）1090103

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報