台積電法說會16日登場 外資轉買超股價完成填息

（中央社記者張建中新竹3日電）台積電法人說明會將於16日登場，外資今天轉賣為買，買超2593張，推升台積電股價攀高，一度達新台幣345元，完成填息，並平歷史最高價，終場收小漲0.5元。

台積電今天公告，108年第4季法人說明會將於109年1月16日召開，將公布108年第4季財務報告，及109年第1季業績展望。

法人預期，第1季為蘋果（Apple）傳統備貨淡季，不過，今年第1季在聯發科與超微（AMD）需求強勁支撐下，台積電營運表現可望淡季不淡，有機會較去年第4季持平表現，維持在營運高檔水準。

受惠5G與高效運算需求強勁成長，法人看好，台積電7奈米製程業績可望持續成長，5奈米製程也將量產挹注業績，今年營運應可恢復高成長動能，總營收將成長15%至20%，續創歷史新高紀錄。

據統計，外資在連續3個交易日賣超後，今天轉賣為買，買超台積電2593張，投信也轉買超197張，自營商則持續賣超1108張。

台積電今天股價走勢震盪，在美國存託憑證（ADR）大漲3.3%，收在60.04美元，創歷史新高激勵下，早盤股價表現強勁，一度達新台幣345元，花了11個交易日完成填息，並平歷史最高價。

只是隨著美軍空襲伊拉克，油價高漲，市場緊張氣氛升高，大盤指數一度由紅翻黑，台積電股價也震盪走低，一度達335.5元，跌3.5元，尾盤在買盤湧入下，股價翻紅，終場收在339.5元，小漲0.5元。（編輯：黃國倫）1090103