2019年上櫃公司庫藏股執行率 3家不到5成

（中央社記者韓婷婷台北3日電）櫃買中心表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近1年上櫃公司執行買回庫藏股情形，根據統計2019年有中天、新洲及健信3家執行率低於50%。

根據櫃買中心統計，最近1年度（108年1月1日起至108年12月31日止）上櫃公司執行買回庫藏股計有56件（41家公司），已期限屆滿或執行完畢或終止執行件數計44件。執行率達100%者計21件；買回庫藏股執行率低於50%者有3件。

中天於2019年3月25日決議實施庫藏股，預計買回1萬張，實際買回張數為1881張，執行率僅18.81%；新洲於2019年5月3日決議實施庫藏股，預計買回3000張，實際買回張數為557張，執行率僅18.57%；健信於2019年10月17日決議實施庫藏股，預計買回1000張，實際買回張數為442張，執行率僅44.2%。

櫃買中心表示，為提升資訊揭露透明度，將按季發布最近1年上櫃公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」的「庫藏股資訊專區」項下子項目「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。（編輯：蘇志宗）1090103