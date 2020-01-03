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許璋瑤：不擔心MSCI調高上證A股權重 台股仍看好

最新更新：2020/01/03 20:36
台灣證券交易所董事長許璋瑤（中）3日表示，去年台股市值較前年增加新台幣7.1兆元，並非只有外資賺錢，其實內資賺更多。中央社記者潘智義攝　109年1月3日
台灣證券交易所董事長許璋瑤（中）3日表示，去年台股市值較前年增加新台幣7.1兆元，並非只有外資賺錢，其實內資賺更多。中央社記者潘智義攝　109年1月3日

（中央社記者潘智義台北3日電）台灣證券交易所董事長許璋瑤今天表示，不擔心指數編製公司明晟（MSCI）將中國上證A股權重調高至20%，只要國際經濟情勢穩定，台股依然看好。

許璋瑤在記者會回答媒體提問，中國人民銀行調降存款準備率時指出，中國大陸有地方債、公司債的問題，金融市場緊張，所以銀行透過降準釋出資金，提供當地企業營運必要資金；不過，台灣資金充沛，只要國際經濟朝正向發展，台灣資本市場健全，應該可以維持穩定。

他話鋒一轉接著說，台灣公司治理表現一向受國際肯定，MSCI去年3度調整中國A股納入比例，從5%提升為20%，國際資金陸續流入A股市場，但台股受到影響相當輕微，在MSCI新興市場指數權重去年11月為11.46%，僅較前年同期11.63%些微下降，而台股在MSCI新興市場永續（ESG）指數權重反而持續成長，去年增加為16.65%，遠高於新興市場指數。

因此，顯現台股在公司治理及永續發展的努力，具有吸引全球永續投資的優勢。去年吸引外資大幅買超2442億元，為近3年最高。

他說，美中貿易談判已達成第一階段協議，且英國脫歐情勢也漸趨明朗，國際不確定因素稍微和緩，對全球經濟將有助益。國際貨幣基金（IMF）預測，全球經濟將成長3.4%，較去年的成長率3%回升。

國內經濟方面，他指出，主計處預測，今年整體經濟可望成長2.72%，較去年樂觀。政府推出多項措施引導台商資金回流，吸引回國投資金額約新台幣8400億元，去年已實質投資超過2000億元，今年投資可望加速進行，有助國內生產及就業。（編輯：趙蔚蘭）1090103

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