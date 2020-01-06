5大電信廝殺 5G標金飆逾950億

（中央社記者江明晏台北6日電）5G第一波釋照競標進入第19天，至183回合總標金來到956.3億元天價，最熱門的3.5GHz頻段暫時得標金來到939.82億元，每單位暫得標金額繼續上升至35.54億元，較底價成長約3倍。

5G第一波釋照去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

5G第一波釋照今天競標進入第19天、第5週，第183回合總標金來到956.3億元，最熱門的3.5GHz頻段暫得標金來到939.82億元，單一頻段就已接近940億元的天價，每一單位頻寬價格來到35.54億元，較每單位價格9億元、總價243億元的底價成長約3倍；28GHz暫得標金16.48億元，1800MHz同樣尚無人出手。

電信高層對中央社記者分析，台灣市場競爭太激烈，僅2300萬人口卻有5家電信業者，且有業者考慮到「共頻」問題，希望標到比別人兩家聯盟還多的數量，導致要競標比它市占率更高的頻譜數量，擠壓到其他業者空間，雖有一家小業者下修頻譜，但整體需求還是遠高於270MHz，在「不能輸」、未來要「平起平坐」的氛圍下，業者「相互綁架」，把標金拱上去。

5G競標金額被市場形容是「失速列車」，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，以及市場預期的600億元上下，不只跌破分析師眼鏡、電信業者大呼可怕，連NCC都在競標期間呼籲業者冷靜、理性，且台灣目前還只是競標數量而已，後續還有位置競標，恐怕會進一步推升標金。（編輯：楊玫寧）1090106