海外交易更安全 國泰世華導入環球金融全球支付

（中央社記者劉姵呈台北6日電）跨境電商興起，為提升海外交易安全，國泰世華銀行今天宣布加入環球銀行金融電信協會的全球支付創新服務（SWIFT gpi），往後跨境匯款可即時追蹤、即時止付，同時能防範國際詐騙。

國泰世華銀行今天發布新聞稿表示，過去客戶若要查詢跨境匯款交易進度，必須透過銀行以電話或拍發電文的方式，輾轉向國外多家中繼銀行和各國清算系統查詢，相當耗費大量人力、時間成本，也會產生高昂的電文費用。

此外，傳統查匯過程需歷經數天的時間，國際詐騙事件日益猖獗，已然成為金融資安風險。

為提升海外交易的安全性，國泰世華銀行表示，目前全台165家分行及3家海外分行，包括馬來西亞納閩島、越南茱萊及寮國永珍分行等皆已導入SWIFT gpi，藉由點對點追蹤功能，客戶將可即時查詢受款人是否收到款項，隨時掌握交易進度，避免重複匯款的狀況發生，具有速度快、透明度高、可即時追蹤等特點。

同時，國泰世華銀行表示，SWIFT gpi可提供客戶即時終止及撤回匯款的服務，進一步確保客戶財產安全並避免客戶財產損失，也是阻止詐騙犯罪的一大利器。

國泰世華銀行表示，2020年起將逐步於香港、新加坡、馬尼拉分行及柬埔寨子行建構SWIFT gpi服務，為全球客戶提供更完善的金融服務。（編輯：楊凱翔）1090106