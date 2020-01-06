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查定營業稅店家 繳納期延至2月11日至20日

最新更新：2020/01/06 16:36

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）高雄國稅局表示，營業稅採查定課徵的店家，原訂要在今年2月1日至10日繳納近一期營業稅，但考量郵政機關寄送繳款書期間，適逢1月下旬的農曆春節假期，因此放寬順延至2月11日至20日繳納。

高雄國稅局解釋，屬於查定課徵營業稅的店家，課徵時程有兩種，一種為按季課徵，一種為按月課徵；按季課徵的店家，2019年第4季的開徵期落在2020年2月1日至10日，採按月課徵的店家，2020年1月的開徵期一樣也落在今年2月1日至10日。

高雄國稅局表示，考量2月1日要開徵，稅單必須要在先前就寄到，但1月下旬正逢農曆春節連假，可能來不及全部順利送達，為保障納稅店家權益，因此特別將這一期的營業稅繳納時間延至2月11日至20日。

高雄國稅局指出，目前提供給店家的繳納方式相當多元，店家可自行選擇最便捷的方式，包括以現金至代收稅款金融機構（郵局不代收）或便利商店繳納（限稅額新台幣2萬元以下）、晶片金融卡網路或ATM繳納、信用卡電話語音或網路繳納、活期儲蓄存款帳戶電話語音或網路繳納等。（編輯：趙蔚蘭）1090106

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