2020外匯市場 渣打預估美元下行英鎊歐元走強

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）渣打銀行今天發布2020全球投資市場展望，預期將「股優於債」，尤其看好美國及歐洲股市表現；外匯方面，估美元將面臨下行風險，歐元、英鎊則相對走揚，並看好黃金有機會向上挑戰1600美元。

渣打銀行今天舉辦「2020年全球投資展望記者會」，渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，今年初經濟動能已逐漸回穩，企業盈餘也恢復成長，加上市場預期主要國家央行將抱持寬鬆貨幣政策，並搭配祭出財政刺激措施，因此對2020年經濟前景抱持審慎樂觀態度。

陳太齡認為，今年股票表現將優於其他資產類別，上半年可望維持去年漲勢，下半年受美國總統大選及地緣政治因素干擾，投資氛圍則可能轉趨謹慎。

陳太齡進一步指出，2020年市場關注的風險因素包括，美國經濟是否趨緩、美國大選帶來的政策不確定性及後續美中貿易談判發展等，建議投資人要多元平衡的進行資產配置，並審慎判斷進場時機，地緣政治因素一出現，可能造成資產或評價上的短期修正。

在外匯市場部分，陳太齡表示，前兩年走勢強勁的美元，今年將面臨下行風險，預估美元指數將震盪走低，全年下跌幅度約5%，主因在美國聯準會（Fed）將持續擴張資產負債表，美元流動性豐沛，加上從2018年以來美元利差逐漸縮小，也對美元形成壓力。

陳太齡說，相對歐元、英鎊預估將成為美元走弱的最大受益者，其中歐元隨著整體經濟復甦、與美元的實質利差逐漸縮小，搭配財政政策刺激，匯價有望走升，歐元兌美元有望向上突破到1.17元價位，英鎊同樣因經濟成長加速、財政刺激政策和脫歐不確定性逐漸降低，英鎊兌美元有望向上挑戰1.41元價位。

相對日圓、人民幣及澳幣則將相對呈現區間震盪，陳太齡認為，因日本總體經濟前景偏弱及其本身所具有的融資貨幣特性，日圓兌美元預期將介於105元至112元間震盪，難大漲大跌，人民幣兌美元將在6.8元至7.2元間波動，澳幣雖有經濟數據改善等動能支撐，但因央行可能加大寬鬆政策，澳幣兌美元預估將介於0.66元至0.72元間震盪。

陳太齡表示，受惠市場避險需求及美元走弱等因素，看好2020年黃金有望上看每英兩1600美元，雖進一步上漲空間有限，但仍可維持高檔震盪走勢。

對美股多頭是否已走到盡頭，陳太齡認為，雖然美股現在評價處於相對高點，但美國企業表現依舊強勁，尤其在海外獲利方面，企業也採取回購措施，均有利提升美股表現，加上全球低利環境及資金流動性充沛，仍看好美股及歐元區股票表現，亞洲部分，則看好中國、印度及南韓股市。（編輯：林淑媛）1090107