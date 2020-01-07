長榮鋼1/13登興櫃 樂觀看待今年營運

（中央社記者潘羿菁台北7日電）鋼構廠長榮鋼鐵預計13日登錄興櫃，將是長榮集團第5家上市櫃公司，長榮鋼董事長林耿立表示，受惠於台商回流與國內營建需求增溫，整體展望偏向樂觀；新竹廠完成轉型，有望支撐今年營收優於去年。

長榮鋼今天舉行興櫃前法人說明會，資本額為新台幣39.94億元，以2018年度國內鋼構產值464.3億元計算，估計長榮鋼在台市占率12.4%。另外，轉投資包括欣榮企業、水美工程與榮鼎綠能，上述3家為垃圾焚化廠與廢棄物處理事業。

長榮鋼2018年度合併營收為106.85億元，稅前盈餘16.58億元，每股稅後純益（EPS）2.53元。

面對台商回流趨勢，長榮鋼總經理劉邦恩表示，去年因應台商回流反映在鋼構接單表現穩定，包括新店寶高智慧園區與廣達三廠案，都是到手完成案件；另外，台積電今年提高資本支出，目前接獲南科3奈米廠與新竹寶山廠詢價，光是台積電釋出鋼構量就有18、19萬噸，整體觀察，「今、明兩年沒有悲觀理由，未來很多案量一定爆量」。

長榮鋼去年鋼構接單量約11.3萬噸，劉邦恩表示，今、明兩年已接到在手案量超過17萬噸，預估今年接單目標量為16萬噸。

林耿立強調，台商回流帶動鋼構總需求量難估算，因為電子廠多半急於完工，但是商辦大樓經過較長設計，會有時間差問題，因此很難估計總商機，但可以確定的是，近兩年商辦大樓明顯拉抬鋼構銷售量。

目前業界預期中鋼第2季可能調漲內銷盤價，劉邦恩坦言，一定會有影響，但會提前在本季多備料，因應未來材料漲勢。

展望今年度，劉邦恩表示，新竹廠2018年7月從鋼筋廠轉型作為鋼構廠，去年第4季開始生產，今年受惠於新竹廠歸隊生產，將替本業增添動能，另外，轉投資事業欣榮每年營收約12至13億元，水美工程去年營收7億元，今年有望持續攀升，整體合併營收將會優於去年。（編輯：張均懋）1090107