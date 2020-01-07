元大台灣50 ETF每股擬配息2.9元

（中央社記者潘智義台北7日電）元大投信今天公告，「元大台灣50 ETF」（0050）每股預計配發新台幣2.9元，除息日訂為1月31日、收益分配發放日為3月6日。

元大投信今天第1階段公告元大台灣50 ETF配息訊息，將於1月20日進行第2階段公告，並確認每股配發金額。

台灣首檔指數股票型基金（ETF）「元大台灣50 ETF」成立於2003年6月25日，不僅是現今規模最大、最具代表性的ETF，也因受到廣大投資人青睞，為全台第一檔受益人數突破10萬人的ETF，而與元大高股息ETF（0056）、元大台灣ESG永續ETF（00850）同被稱為國民ETF。

元大台灣50 ETF截至1月3日，規模達656億元，歷年平均配息1.81元，填息天數僅46天，尤其2019年第2次配息，更在7月19日除息日一開盤便填息達陣，創下2003年成立以來最快填息紀錄，也因火速「秒填息」受到市場關注。

「元大台灣50 ETF」以完全複製的指數化操作策略，追蹤台灣50指數的績效表現，台灣50指數由台灣證券交易所與英國富時指數編制公司合作編制，成分股是由上市股票中評選出50檔市值最大、符合篩選條件的上市股票；方便投資人一次買進台灣股市市值最大的50家上市公司，用小錢投資50檔績優藍籌股，有效分散個股投資風險。

指數化產品為最簡單易懂的投資工具，追求長期資本利得之外，還有機會享受配息，持股內容每季調整，充分掌握產業脈動。（編輯：趙蔚蘭）1090107