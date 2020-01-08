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央行理事添新血 智庫學者台糖董事長入列

最新更新：2020/01/08 17:38

（中央社記者潘姿羽台北8日電）中央銀行今天宣布第20屆理事會理事派任情形，台糖董事長陳昭義、中經院院長陳思寬、台經院院長張建一、政大經濟系特聘教授洪福聲、台大經濟系特聘教授李怡庭等5人均為新任理事，為央行理事會注入新血；任期自109年1月27日至114年1月26日止。

中央銀行法第5條規定，央行理事會應有理事11人至15人，由行政院報請總統派充之，並指定其中5人至7人為常務理事，組織常務理事會；除了央行總裁、財政部長及經濟部長為當然及常務理事外，應有實際經營農業、工商業及銀行業者至少各1人擔任央行理事。

中央銀行第20屆理事會理事當中，中央銀行副總裁嚴宗大、陳南光，合作金庫董事長雷仲達均為理事並為常務理事。

而農委會主委陳吉仲、台糖董事長陳昭義、政治大學經濟系特聘教授洪福聲、台灣大學經濟系特聘教授李怡庭、東華大學財務金融系教授林金龍、中華經濟研究院院長陳思寬、清華大學經濟系教授黃朝熙、台灣經濟研究院院長張建一、台灣大學經濟系教授陳旭昇，均為中央銀行第20屆理事會理事。

央行說明，除了當然理事，理事任期為5年，期滿得續派連任，中央銀行第20屆理事會理事任期均自109年1月27日至114年1月26日止。

由於第19屆理事會理事任期自104年1月27日起至109年1月26日止屆滿，央行今天也特別感謝過去理事對於貨幣、信用、外匯政策的審議及業務計畫核定等貢獻，使央行得以順利達成中央銀行法定經營目標。（編輯：林孟汝）1090108

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