MLCC晶片電阻第2季看漲 廠商稼動率拚7成

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）被動元件市況各界關注。法人評估MLCC和晶片電阻供不應求市況將延續到第2季，仍將持續漲價，製造商第2季稼動率有望回升到近7成，包括國巨、華新科和禾伸堂等可望受惠。

展望被動元件市況，本土法人調查供應鏈指出，目前通路商、電子代工服務廠（EMS）、以及製造商庫存水位低，預期補庫存題材將延續到今年第2季，推測積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻到第2季仍將持續漲價，供不應求的狀況也將延續到第2季。

從稼動率來看，本土法人預估，被動元件製造商第2季產能利用率有機會回到近7成。其中觀察國巨中國大陸廠區仍缺工，法人預估2月之後招工狀況才會明顯改善，預期國巨稼動率將從目前的5成，到第1季底提升到6成。

法人引述供應鏈透露，國巨今年初調漲MLCC和厚膜電阻兩大產品報價，漲幅至少一成，可能先對通路商調漲價格，對EMS廠還沒有漲價。

包括國巨、華新科、禾伸堂、光頡、大毅等被動元件台廠，可望受惠今年訂價和稼動率提升效益。

展望第1季，法人預期國巨稼動率逐月提升、加上平均銷售價格（ASP）上揚，第1季業績有機會超過新台幣101億元，較去年第4季小幅成長，淡季不淡，單季毛利率可望站上32%，每股純益看超過4元。

觀察國巨去年第4季業績，法人預估單季毛利率可站上31%，不過新台幣匯率升值，可能會有部分匯損，預估單季每股純益約3.5元，去年全年EPS可超過17.5元，獲利創歷年次高。

美系外資法人報告指出，MLLC市況吃緊提前到今年第1季，比原先業界預期的第3季提前，代表5G智慧型手機拉貨力道強；有些供應商庫存已經見底，存貨天數不到1個月，重新回補因應客戶需求，預期農曆春節前庫存天數回到1.5個月水準；此外低階MLCC產品價格上漲，部分規格產品去年第4季起上揚，高階產品訂價持穩。目前整體MLCC訂單能見度可到6個月。（編輯：鄭雪文）1090109