羽絨大廠廣越 營收連3年創高

（中央社記者潘羿菁台北9日電）羽絨衣大廠廣越公告去年12月營收為新台幣8.25億元，年減4.8%，不過受惠於前3季拉貨暢旺，推升全年度營收162.57億元，年增22.4%，創下歷年新高紀錄，展望今年廣越有信心再攀高峰。

去年12月出貨逐漸進入淡季，帶動該月營收8.25億元，年減4.8%，也較11月衰退3.9%，但是2019年度衝至162.57億元，為廣越連續3年營收百億元，同樣為連3年續創最高營收紀錄，主要是品牌客戶包括Patagonia、Adidas、Nike與The North Face下單暢旺，讓廣越業績持續增溫。

展望今年度營運，廣越總經理吳朝筆日前指出，整體觀察運動系列品牌客戶表現動能優於戶外系列品牌，例如Nike、Adidas、PUMA與Under Armour等運動品牌，會是今年成長主力，至於同樣為大客戶之一的Patagonia，其成長幅度略微放緩，但是維持成長方向，所幸The North Face近年調整策略，重新修正腳步後，如今重啟銷售力道，預料也會放大採購量，成為今年明顯成長動能，整體觀察公司接單量有望比去年成長兩位數。

去年在美中貿易戰的轉單效應加持，廣越擁有東南亞布局推升平均接單價格（ASP）上漲3%至5%，今年東南亞產能滿載情況下，以及朝向產品結構調整，ASP有望再度上漲。（編輯：趙蔚蘭）1090109