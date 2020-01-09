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雙核心策略奏效 中信金去年大賺436億創新高

最新更新：2020/01/09 19:20

（中央社記者劉姵呈台北9日電）中信金今天公布2019年12月份自結盈餘為6.39億元，稅後盈餘為11.70億元；累計去年全年合併稅後盈餘436.16億元，較2018年成長21%，EPS為2.20元，顯見雙核心發展策略奏效。

中國信託金融控股公司表示，2019年12月份單月稅前盈餘為新台幣6.39億元，稅後盈餘為11.70億元，主因為各項業務維持穩健，保險業務為因應未來匯率變化，增提外匯價格準備金而影響當月獲利。

中信金表示，2019年各項業務都有亮眼表現，繳出優異成績，整體獲利在銀行及保險雙核心發展策略奏效下，持續締造高峰。累計2019年全年合併稅前盈餘528.20億元，合併稅後盈餘436.16億元，稅前及稅後獲利均創下歷史新高，全年稅後獲利較2018年成長了21%，每股稅後盈餘（EPS）為2.20元。

其中在銀行業務方面，存放款業務動能穩健，餘額持續增加，帶動淨利息收入成長；財富管理業務提供全方位的專業財務規劃建議，持續業界領先地位；信用卡業務提供客戶最佳支付體驗，推出多元化支付工具及拓展消費場景，刷卡消費金額持續成長，加上彩券等業務動能穩健，銀行手續費收入有雙位數的成長，子公司中國信託商業銀行2019年稅後獲利較2018年成長7%。

保險業務持續優化產品組合及多元化投資布局，以提升投資報酬率及降低負債成本，經常性利差持續擴大，同時受惠於投資收益的挹注，獲利大幅成長，台灣人壽保險公司稅後獲利較2018年成長58%。（編輯：林孟汝）1090109

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