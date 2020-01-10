王品乾杯強化體質 今年業績再拚成長

（中央社記者江明晏台北10日電）王品因中國事業群調整體質，兩岸合併營收小幅衰退，但看好今年營收與獲利表現，而乾杯去年營收創新高，為聚焦牛肉核心事業與品牌，已出售旗下乾杯速食公司。

王品公布2019年台灣事業群全年營收新台幣97.9億元，年增4.76%；中國事業群因強化經營體質、關閉虧損門店及品牌，店數較前一年度短少，兩岸合併營收162.3億元，小幅衰退0.17%。

觀察12月業績表現，王品指出，除尾牙、節慶等聚餐效應帶動外，近幾年的新品牌，如享鴨、青花驕和沐越積極展店業績可期，旗下品牌夏慕尼台北中山北店、青花驕台北中山北店，在耶誕、跨年等節慶加持，雙雙成為單月千萬業績店王。

展望2020年，王品集團表示，台灣事業群在完成品牌調整後，經營體質日趨穩健，營收可望持續成長，同時有助提升獲利率；中國事業群在2019年雖受到中美貿易戰影響消費力道、人民幣波動幅度較大、且內部著重品牌結構調整，造成短期營業額下滑，但王品、西堤兩大主力品牌同店銷售（SSS）持續成長，2020年上半年，將持續汰弱留強，以達成整體營收平穩、持續提升獲利的雙重目標。

興櫃餐飲股乾杯去年12月營收新台幣3.07億元，年增13.14%，創歷史新高，全年營收首度突破30億元，自結合併營收32.11億元，年增12.19%，創歷史新高，乾杯表示，主要受惠耶誕節、跨年及元旦慶祝聚餐加持，旗下品牌黑毛屋本家、麻辣45及和牛47等表現亮眼，加上海外事業持續發燒，均帶動業績成長。

乾杯去年合併營收創新高，燒肉、鍋物本業持穩，為聚焦牛肉核心事業達獲利極大化，乾杯集團積極進行品牌調整，於去年12月23日出售持有100%股權的乾杯速食公司，旗下品牌有宮武讚歧烏龍麵、KUA`AINA，予Kues Kitchen。

乾杯目前全台總店數達33店，穩居燒肉龍頭寶座，加上中國大陸快速拓點，12月再展乾杯廣州K11店，去年全年共新開5店，海外總店數達13店，業績貢獻也持續成長。

為搶攻農曆春節「乾杯」商機，乾杯集團旗下乾杯、老乾杯、黑毛屋本家三大品牌，共同推出新春餐點，瞄準農曆春節假期全時段，預計再創營收成長新動能。

台灣韓式料理餐廳龍頭豆府去年12月合併營收1.4億元，年增26.61%，2019年合併營收13.96億元，年增26.24%，單月營收及年度累計營收同創歷史新高，第4季合併營收3.73億元，較2018年同期大幅度成長26.3%，主要受惠於第一個非韓料理新品牌「飛機河粉」成立。

豆府也看旺1月進入企業尾牙春酒旺季，加上農曆春節連續假期帶動聚餐需求提升，預期業績再衝出另一波亮眼成績，而展店動能也將持續帶動營收成長，2020年豆府上半年會在台開出首間泰式炒河粉專門店。（編輯：蘇志宗）1090110