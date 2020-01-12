更多編輯台推薦新聞：
吳怡農謝票不談選北市 參選4個月政治行情翻紅
政治

吳怡農謝票不談選北市 參選4個月政治行情翻紅

美國學者觀選：開票過程感受台灣人民用生命護民主
政治

美國學者觀選：開票過程感受台灣人民用生命護民主

選後心情差 關掉電視少上社群助轉換情緒
生活

選後心情差 關掉電視少上社群助轉換情緒

一週大事／伊朗承認誤將烏克蘭客機擊落、哈利梅根宣布退居幕後
生活

一週大事／伊朗承認誤將烏克蘭客機擊落、哈利梅根宣布退居幕後

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

富邦金蔡明興報喜 年終平均6至7個月

最新更新：2020/01/12 18:57

（中央社記者潘姿羽台北12日電）富邦集團今天舉辦謝年會，富邦金控董事長蔡明興宣布好消息，同仁年終平均可達6至7個月，加薪幅度未定但希望比去年好；他也說，由於外在不確定性下降，今年景氣有機會更好。

蔡明興於謝年會前受訪表示，富邦金會參考物價指數變動、同業情況來決定加薪幅度，雖然還沒訂出來，希望會比去年好；年終方面，依表現不同會有高低落差，平均約6至7個月。

展望2020年，蔡明興認為，國際貿易糾紛減緩，投資成長也相當穩定，有台商回流等議題，如果政府進一步加強公共建設，台灣景氣應會不錯。

他也期待，政府能夠多開放法規與商品，讓台灣成為亞洲財富管理的中心，這也是金融業的共同期望。

2019年富邦集團謝年會在高雄、台北各舉辦一場，兩者合計1600桌、共計1萬6000人參加；台北場約桌數1300桌，高雄場約桌數300桌。

蔡明興於謝年會致詞時除了感謝同仁的努力，也細數2019年的豐碩成果，富邦金累計2019年全年自結稅後淨利達587億元，而且已連續11年，蟬聯金控每股獲利王；另外，台北富邦銀行2019年稅後淨利達202億元，也創下歷史新高的紀錄。（編輯：楊凱翔）1090112

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報