富邦金蔡明興報喜 年終平均6至7個月

（中央社記者潘姿羽台北12日電）富邦集團今天舉辦謝年會，富邦金控董事長蔡明興宣布好消息，同仁年終平均可達6至7個月，加薪幅度未定但希望比去年好；他也說，由於外在不確定性下降，今年景氣有機會更好。

蔡明興於謝年會前受訪表示，富邦金會參考物價指數變動、同業情況來決定加薪幅度，雖然還沒訂出來，希望會比去年好；年終方面，依表現不同會有高低落差，平均約6至7個月。

展望2020年，蔡明興認為，國際貿易糾紛減緩，投資成長也相當穩定，有台商回流等議題，如果政府進一步加強公共建設，台灣景氣應會不錯。

他也期待，政府能夠多開放法規與商品，讓台灣成為亞洲財富管理的中心，這也是金融業的共同期望。

2019年富邦集團謝年會在高雄、台北各舉辦一場，兩者合計1600桌、共計1萬6000人參加；台北場約桌數1300桌，高雄場約桌數300桌。

蔡明興於謝年會致詞時除了感謝同仁的努力，也細數2019年的豐碩成果，富邦金累計2019年全年自結稅後淨利達587億元，而且已連續11年，蟬聯金控每股獲利王；另外，台北富邦銀行2019年稅後淨利達202億元，也創下歷史新高的紀錄。（編輯：楊凱翔）1090112